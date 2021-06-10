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Esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplarda! Başkan Erdoğan müjdelemişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara iki ayrı grup halinde 3 bin Lira ve 5 bin Lira olarak yapılacak hibe desteği ödemesinin, başvuru sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi. Peki esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Son boşvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:34
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Esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplarda! Başkan Erdoğan müjdelemişti

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara yapılacak hibe desteği ödemesi, bugünden itibaren banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

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Esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplarda! Başkan Erdoğan müjdelemişti

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanacak.

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Esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplarda! Başkan Erdoğan müjdelemişti

Ticaret Bakanlığınca, başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği ise 843 bin 683 kişiye ödenecek.

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Esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplarda! Başkan Erdoğan müjdelemişti

Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi bugün itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

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Esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplarda! Başkan Erdoğan müjdelemişti

ESNAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza ödemelere bugün başlıyoruz" dedi.