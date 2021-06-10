Esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplarda! Başkan Erdoğan müjdelemişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara iki ayrı grup halinde 3 bin Lira ve 5 bin Lira olarak yapılacak hibe desteği ödemesinin, başvuru sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi. Peki esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Son boşvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...