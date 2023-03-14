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Haberler Galeri TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ Tekirdağ kura çekiliş sonuçları isim isim liste! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası deprem nedeniyle verilen aranın ardından il il çekilmeye başlandı.TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu kura sonuçları listesi bugün açıklanıyor. Engelli, emekli, genç ve diğer kategoriler için gerçekleşecek çekilişle beraber toplamda 3 bin 100 konutun hak sahibi belirlenecek. Peki, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:06
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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Dün başlayan TOKİ Tekirdağ kura çekilişi bugün de devam ediyor. Kura çekimi canlı izle ekranı başvuru sahipleri tarafından araştırılıyor.14 Mart 2023 Salı günü yapılan çekiş sonrası TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu kura sonuçları sorgulama ekranı ile 890 konutun isim listesi e-devlet'ten öğrenilebiliyor. Peki,"TOKİ Tekirdağ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte, Tekirdağ TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

6 ilçede toplamda 3 bin 100 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Tekirdağ kura çekilişi 13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3.100 konut

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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ TEKİRDAĞ KONUTLARI NEREDE?

2023 TOKİ Tekirdağ kura çekilişi 13 Mart saat 10.00'da Çorlu ilçesi ile başladı ve 14 Mart Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu (Kahya), Hayrabolu (Çerkesmüsellim) ilçeleri ile son bulacak.