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Haberler Galeri TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde arsa kuraları çekiliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alt yapısı hazır 1 milyon arsanın kura çekimine 1 Şubat itibariyle başlanacağını duyurdu. Şubat ayı itibarıyla başlayacak kura çekimi ile altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18 bin 999 hisse ve parseli 6 gün içerisinde hak sahipleri belirlenecek. TOKİ arsa kura çekilişini merakla bekleyen vatandaşlar, isim listesini sorgulamaya başladı. İşte, TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle!

Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 10:21
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TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

Bakan Murat Kurum, 85 günde 71 ilin ilk evim kura çekimleri sonrasında heyecanla beklenen arsa kura tarihlerini paylaştı. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri Youtube canlı yayın ekranında belirlenecek.Bugün Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat illerinde arsa kura çekilişi canlı yayın ile gerçekleşecek. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 2023 Şubat ayı TOKİ arsa kura takvimi ile arsa fiyatları ve yerleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

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TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

BİLECİK İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

KIRIKKALE İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ İLK EVİM ARSA KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

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TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...

BAYBURT İLK ARSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.