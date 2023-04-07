TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

"TOKİ genç kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 bin 340 konut hak sahibi için kuralar devam ediyor. 250 bin konutun en son kura çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yaplıyor. TOKİ genç kategorisinden başvurunlar sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ genç kurası ne zaman 2023? İşte, TOKİ canlı kura çekimi izleme ekranı ve isim listesi...