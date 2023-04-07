07 Nisan 2023, Cuma
TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...
TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ilin başladı. Başvuruda bulunanlar isim listesini sorgulamaya başladı.TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi 1 Nisan'da başlamıştı ve 19 Nisan 'a kadar sürecek. Kura sonuçları e-Devlet ekranından sorgulanabiliyor. Kura çekilişi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yapılıyor. TOKİ genç kategorisinden başvuranlar tarih araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ genç kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekim tarihleri..
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:02
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