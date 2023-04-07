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Haberler Galeri TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ilin başladı. Başvuruda bulunanlar isim listesini sorgulamaya başladı.TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi 1 Nisan'da başlamıştı ve 19 Nisan 'a kadar sürecek. Kura sonuçları e-Devlet ekranından sorgulanabiliyor. Kura çekilişi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yapılıyor. TOKİ genç kategorisinden başvuranlar tarih araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ genç kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekim tarihleri..

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:02
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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

"TOKİ genç kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 bin 340 konut hak sahibi için kuralar devam ediyor. 250 bin konutun en son kura çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yaplıyor. TOKİ genç kategorisinden başvurunlar sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ genç kurası ne zaman 2023? İşte, TOKİ canlı kura çekimi izleme ekranı ve isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

TOKİ GENÇ KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN?

Kuralar aşama aşaa gerçekleştiriliyor. İlk sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları yer alırken hemen ardından ise Engelli kategorisinin kurası yapılıyor. Bir sonraki aşamada Emekli kategorisinin çekilişleri yapılıyor.TOKİ genç kategorisi çekilişleri ise bu aşamaların akabinde yapılacak.

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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Nisan 2023 TOKİ İstanbul GENÇ kategorisi kura sonuç tarihi! İSİM LİSTESİ...

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.