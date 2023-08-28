28 Ağustos 2023, Pazartesi
SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + EK zam müjdesi! Yaş, yıl şartı yok! Erken emeklilik için liste oluştu! 7.500 TL üzeri maaş için...
SSK, Bağkur'luya son dakika erken emeklilik müjdesi! Heyecanla beklenen emekli maaş zammı oranları açıklanmıştı. Temmuz ayı ek zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının da dâhil edildiği yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 oranında artış sağlandı. Emekli olmayanlar da zamlı emekli maaşı almak için detaylı araştırmalar yapıyor. İşte, erken emeklilik formülleri...
Giriş Tarihi: 28.08.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 09:58
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