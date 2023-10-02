02 Ekim 2023, Pazartesi
SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...
"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca vatadaşın gündeminde. Meclis, yeni yasama dönemine ekonomiye odaklı önemli gelişmelerle başladı. Hükümet, vatandaşların gelirini artırmayı hedefleyen çeşitli yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Emekli ve memurlar için her yıl Ocak ayında yapılan maaş zammı belirlemesi, ülkenin ekonomik koşullarına ve enflasyon oranlarına göre şekilleniyor. İşte, 2024 Ocak emekli maaş zammı formülleri...
Giriş Tarihi: 02.10.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 10:26
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