HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...
Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...
Sosyal yardım alanlara müjde son dakika duyuruldu! "Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri, memur toplu sözleşme zammı sonrasında gündemde önemli bir yer tutmaya başladı. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. İşte, 2023 güncel sosyal yardım ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 01.09.2023 10:59Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:09