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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...

Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...

Sosyal yardım alanlara müjde son dakika duyuruldu! "Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri, memur toplu sözleşme zammı sonrasında gündemde önemli bir yer tutmaya başladı. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. İşte, 2023 güncel sosyal yardım ödeme miktarları...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 11:09
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Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...

Memur toplu sözleşme zammının ardından sosyal yardım ödemelerine zam gelip gelmediği merak konsu oldu. Temmuz ayınde gelen zamlar sonrası engeli, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşları yeniden hesaplandı. Şimdi ise gözler Ocak zammına çevrildi. Konuya ilişkin ipuçları geldi. İşte, güncel sosyal yardım ödeme miktarları...

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Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!

2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Miktar yenilendi, o tarihte yatacak! İsminizi listeden kontrol edin! Aile destek, dul ve yetim, evde bakım maaşı...

İşte, memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara yansımaları…

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse Ocak ayında 3 bin 360 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.