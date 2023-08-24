Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

Sosyal yardım alanlara yönelik son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay açıklanan emekli maaş ve asgari ücrette yaşanan artış sonrasında sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar aylıklarında değişim olup olmadığını merak ediyordu. Son dakika açıklamasının gelmesinin ardından hesaplamalar detaylı şekilde güncellendi. Diğer yandan bazı yardımların başvuruları için artık e-Devlet üzerinden başvuruların gerçekleştirilebileceği açıklandı. İşte konu hakkında detaylar...