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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

Sosyal yardım alanlara yönelik son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay açıklanan emekli maaş ve asgari ücrette yaşanan artış sonrasında sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar aylıklarında değişim olup olmadığını merak ediyordu. Son dakika açıklamasının gelmesinin ardından hesaplamalar detaylı şekilde güncellendi. Diğer yandan bazı yardımların başvuruları için artık e-Devlet üzerinden başvuruların gerçekleştirilebileceği açıklandı. İşte konu hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 07:30
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

Emekli ve asgari ücretlilere yönelik yapılan maaş zammının ardından, sosyal yardımların da artması bekleniyor. Temmuz ayında birçok alanda maaşlar güncellenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yardım ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sosyal yardım ödeme miktarlarına dair detaylar merakla takip ediliyor. İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." paylaşımında bulundu.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Son bilgilere göre, Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." şeklinde konuştu. Bu karar doğrultusunda Aile Destek Programı ödemeleri 1 yıl daha devam edecek.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme duyurusu yapılmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde gelişmelere Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.