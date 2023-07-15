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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

Sosyal yardım ödemesi alanlara son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu düzenlemelerle birlikte memurların ilk ödemeleri bugün itibarıyla alındı ve ayrıca 1-15 Temmuz dönemine ilişkin 15 günlük maaş farkları da yatırıldı. Sosyal yardım ödemeleri alanlara da müjdeler geldi, ödeme miktarlarında artış yaşandı. İşte, sosyal yardım ödemelerinde güncel miktarlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 13:50
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeyle yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirleri artırıldı. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya yükseltilirken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını %25 zamla alacaklar. Sosyal yardım alanlara ise son dakika müjdeleri gelmeye devam ediyor. İşte, yeni ödeme miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibariyle yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

Kamu çalışanlarının tamamına 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılacak.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

Memur maaşlarına Ocak-Haziran döneminde aldıkları maaşa yüzde 17.55 zam yapılacak ve bu tutara 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. En düşük memur maaşı (çocuk, eş yardımıyla birlikte) 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkacak.