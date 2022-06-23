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Haberler Galeri Son dakika: Bakan Nureddin Nebati'den memur zammı açıklaması

Son dakika: Bakan Nureddin Nebati'den memur zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Yüzde 40 oranında artış öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanı Nebati açıklamalarının devamında, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyondan olumsuz etkilenen dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Ekonomi ile ilgili önemli mesajlar veren Bakan Nebati, "'Pazara çıktınız mı' diye bir arkadaşım sordu. Ben pazara gidiyorum, korumasız gidiyorum. Bir gün gelin Yeşilköy pazarına hep beraber gidelim." şeklinde konuştu.

AA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 21:31
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Son dakika: Bakan Nureddin Nebati’den memur zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin müzakerelerinde açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Bakan Nureddin Nebati’den memur zammı açıklaması

Bakan Nebati ekonomik politikalara ilişkin değerlendirme yaparken, büyüme, ihracat ve cari fazla verme hedeflerini haksız şekilde eleştirdiklerini belirtti. Bakan Nebati, "Büyüme, ihracat ve istihdam artışı olmadan vatandaşlarımızın gelirlerini nasıl artıracağımızı da bu çevreler bizlerle paylaşırlarsa istifade ederiz. Büyüme olmadan iş hacmi, ticaret hacmi artar mı? İstihdam artmadan iş bulunur mu, iş bulunmadan eve ekmek götürülür mü?" sorularını yöneltti.

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Son dakika: Bakan Nureddin Nebati’den memur zammı açıklaması

CARİ AÇIĞIN EN BÜYÜK SEBEBİ

Nebati, küresel kriz döneminden Türkiye'nin etkilenmemesinin mümkün olmadığına dikkati çekti. Nebati, bu yılki enerji faturasının bütçeye yaklaşık 50 milyar dolar ek yük getireceğini, cari açığın en önemli sebeplerinden birinin de petrol fiyatlarındaki artış olduğunu söyledi.

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Son dakika: Bakan Nureddin Nebati’den memur zammı açıklaması

'ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA KARARLIYIZ, BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ'

Türkiye Ekonomi Modelini değerlendirirken, dönemsel olduğunu umut ettikleri ve Türkiye'nin kontrolü dışındaki bu gelişmelerin etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Büyüme kalkınmadır, refahtır, iştir, aştır, adalettir. Çıktığımız bu yolda kararlıyız, başarıya ulaşacağız. Bu yolda yürürken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyondan olumsuz etkilenen dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz. Dar gelirliyle ve enflasyonla ilgili yaptığım bir tespit sıklıkla dile getiriliyor. Enflasyon, dünyanın neresinde olursa olsun dar gelirlileri mutlaka etkiler, yapılan işe ve faaliyete bağlı olarak da şirket ve karlılıklarını değişik oranda etkiler. Bu Nureddin Nebati'nin bir söylemi değil ekonominin genel kuralıdır. Bahsi geçen ve farklı bir anlama dönüştürülen bu açıklamanın kalan kısmını zannedersem görmemişsinizdir.

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Son dakika: Bakan Nureddin Nebati’den memur zammı açıklaması

"HÜKÜMETLERİMİZ 20 YILLIK İKTİDAR DÖNEMİNDE HER ZAMAN DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMUŞTUR"

AK Parti iktidara geldiği ilk günden bu yana her ortamda dar ve orta gelirli kesimi özellikle enflasyonist ortamda desteklemekten vazgeçmemiştir. Maliyeti ne olursa olsun dar gelirli kesimi koruyacak bütün önlemler, eldeki bütün imkanlar en sonuna kadar değerlendirilerek alınmış ve alınmaya devam edilecektir. 2002 yılından bu yana çalışanlarımızın, emeklilerimizin ücretlerini hem reel hem de nominal olarak sürekli artırdık ve hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibi aileye doğal gaz, elektrik ve kömür yardımı yapıyoruz. Enflasyon ne zaman ortaya çıkarsa en fazla etkileyeceği grup dar gelirli gruptur, ben de bunu ifade ettim. Ama unutmayalım, hükümetlerimiz 20 yıllık iktidar döneminde her zaman dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmuş, onları korumak için de her türlü fedakarlıkta bulunmuştur."