23 Haziran 2022, Perşembe
Son dakika: Bakan Nureddin Nebati'den memur zammı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Yüzde 40 oranında artış öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanı Nebati açıklamalarının devamında, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyondan olumsuz etkilenen dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Ekonomi ile ilgili önemli mesajlar veren Bakan Nebati, "'Pazara çıktınız mı' diye bir arkadaşım sordu. Ben pazara gidiyorum, korumasız gidiyorum. Bir gün gelin Yeşilköy pazarına hep beraber gidelim." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 23.06.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 21:31
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