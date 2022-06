Son dakika: Bakan Nureddin Nebati’den memur zammı açıklaması

"HÜKÜMETLERİMİZ 20 YILLIK İKTİDAR DÖNEMİNDE HER ZAMAN DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMUŞTUR"

AK Parti iktidara geldiği ilk günden bu yana her ortamda dar ve orta gelirli kesimi özellikle enflasyonist ortamda desteklemekten vazgeçmemiştir. Maliyeti ne olursa olsun dar gelirli kesimi koruyacak bütün önlemler, eldeki bütün imkanlar en sonuna kadar değerlendirilerek alınmış ve alınmaya devam edilecektir. 2002 yılından bu yana çalışanlarımızın, emeklilerimizin ücretlerini hem reel hem de nominal olarak sürekli artırdık ve hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibi aileye doğal gaz, elektrik ve kömür yardımı yapıyoruz. Enflasyon ne zaman ortaya çıkarsa en fazla etkileyeceği grup dar gelirli gruptur, ben de bunu ifade ettim. Ama unutmayalım, hükümetlerimiz 20 yıllık iktidar döneminde her zaman dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmuş, onları korumak için de her türlü fedakarlıkta bulunmuştur."