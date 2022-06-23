Son dakika: Bakan Nureddin Nebati’den memur zammı açıklaması

'ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA KARARLIYIZ, BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ'

Türkiye Ekonomi Modelini değerlendirirken, dönemsel olduğunu umut ettikleri ve Türkiye'nin kontrolü dışındaki bu gelişmelerin etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Büyüme kalkınmadır, refahtır, iştir, aştır, adalettir. Çıktığımız bu yolda kararlıyız, başarıya ulaşacağız. Bu yolda yürürken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyondan olumsuz etkilenen dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceğiz. Dar gelirliyle ve enflasyonla ilgili yaptığım bir tespit sıklıkla dile getiriliyor. Enflasyon, dünyanın neresinde olursa olsun dar gelirlileri mutlaka etkiler, yapılan işe ve faaliyete bağlı olarak da şirket ve karlılıklarını değişik oranda etkiler. Bu Nureddin Nebati'nin bir söylemi değil ekonominin genel kuralıdır. Bahsi geçen ve farklı bir anlama dönüştürülen bu açıklamanın kalan kısmını zannedersem görmemişsinizdir.