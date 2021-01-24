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Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 10:50
Güncelleme:24.01.2021 11:46
Son dakika altın haberleri... Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.

Son dakika altın haberleri… Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne?

Rekor kıran altın sert düştü! Uzman isimden düğünü olanlara ve altın borcu olanlara tavsiye: Altın almanın tam zamanı REKOR KIRAN ALTIN SERT DÜŞTÜ! UZMAN İSİMDEN DÜĞÜNÜ OLANLARA VE ALTIN BORCU OLANLARA TAVSİYE: ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI
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