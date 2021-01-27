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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?
Son dakika haberi... Lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle kafe, lokanta ve kıraathane gibi uygulamalar kısıtlama getirildi. Kıraathaneler geçici süreliğine kapatılırken, kafe ve lokantalara paket servis ya da gel-al sınırlaması getirildi. Başkan Erdoğan, bu sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle işletme sahiplerine müjdeli haberi duyurdu. Peki, kafe, lokanta, restoran ve kıraathane destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.01.2021 13:16Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 13:23