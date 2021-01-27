27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?

Son dakika haberi... Lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle kafe, lokanta ve kıraathane gibi uygulamalar kısıtlama getirildi. Kıraathaneler geçici süreliğine kapatılırken, kafe ve lokantalara paket servis ya da gel-al sınırlaması getirildi. Başkan Erdoğan, bu sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle işletme sahiplerine müjdeli haberi duyurdu. Peki, kafe, lokanta, restoran ve kıraathane destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.01.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 13:23
  • 1
  • 11
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?

Son dakika... Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri için destek ödemesi ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kafe, restoran ve lokanta sahiplerini müjdeli haberi duyurdu. Bu gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapılacak. Bu gelişmelerin ardından destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, kafe, lokanta, restoran ve kıraathane destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?

KAFE, LOKANTA, RESTORAN DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, destek ödemesinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde destek ödemesi detaylarının açıklanması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın konu hakkında açıklamaları şu şekilde:

  • 3
  • 11
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

  • 4
  • 11
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?

Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Esnafımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmadık. Salgının seyrinin endişe verici seyre çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için önce milletimizin, 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor. Aşılanan kişi sayısının toplumda genel koruma sağlayacak sayıya ulaşması da önemli bir kriterdir.

  • 5
  • 11
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman?

KAFELER, LOKANTALAR, KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta, restoran ve kıraathanelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli değil. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüste son durumun Bilim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Kabine Toplantısı'nda istişare edilmesi bekleniyor. Kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar Kabine Toplantısı'nda verilecek. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.