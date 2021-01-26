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Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 08:50
Güncelleme:26.01.2021 09:48
Son günlerde ayarı gerçek altına göre daha düşük olan Suriye altınları piyasada dolaşıyor. Peki Suriye altını nasıl anlaşılır? Sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İşte uzmanından yanıtı...

Son günlerde ayarı gerçek altına göre daha düşük olan Suriye altınları piyasada dolaşıyor. Peki Suriye altını nasıl anlaşılır? Sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanından yanıtı...

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır? SURİYE ALTININA DİKKAT! YİNE ORTAYA ÇIKTI! SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?
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