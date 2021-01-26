Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Son günlerde ayarı gerçek altına göre daha düşük olan Suriye altınları piyasada dolaşıyor. Peki Suriye altını nasıl anlaşılır? Sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İşte uzmanından yanıtı...

Son günlerde ayarı gerçek altına göre daha düşük olan Suriye altınları piyasada dolaşıyor. Peki Suriye altını nasıl anlaşılır? Sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanından yanıtı...