Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...

Hazırlanan taslağa göre, bir dizi üründe, üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesi sağlanacak. Soğuk hava depolarında depolanacak olan bu ürünler, alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında, açık yerlerde satılamayacak.