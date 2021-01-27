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Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...
Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! Koronavirüs salgını sürecinde market ve bakkalar da özel önlemler alınmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında, sebze ve meyvelerin satışında uyulması gereken standartlara ilişkin tebliğ değişikliği taslağı hazırladı..Çilek, kayısı, mantar ve kuşkonmaz gibi birçok meyve artık kapalı yerlerde satılacak. Ayrıca ürünler seçmece şekilde yapılmayacak.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 16:00
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