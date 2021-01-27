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Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...

Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! Koronavirüs salgını sürecinde market ve bakkalar da özel önlemler alınmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında, sebze ve meyvelerin satışında uyulması gereken standartlara ilişkin tebliğ değişikliği taslağı hazırladı..Çilek, kayısı, mantar ve kuşkonmaz gibi birçok meyve artık kapalı yerlerde satılacak. Ayrıca ürünler seçmece şekilde yapılmayacak.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 16:00
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Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz günlerde yeni tedbirler devreye sokulmaya devam ediyor. 81 ilde hizmet veren marketlerde yeni uygulamaya ayak uyduracak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Taslakla, sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlarda, sektörden gelen taleplerin de dikkate alındığı bir dizi değişiklik öngörülüyor..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...

Hazırlanan taslağa göre, bir dizi üründe, üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesi sağlanacak. Soğuk hava depolarında depolanacak olan bu ürünler, alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında, açık yerlerde satılamayacak.

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Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...

Bu sebze ve meyve ürünlerinde seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak. Soğutulduktan sonra, palet kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak. Üretim yerlerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme, ambalajlama ya da ön soğutma tesisine taşınmasında, kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılacak..

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Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...

Söz konusu ürünler şöyle sıralandı: "Ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, passion fruit, pitahaya, soya filizi, şeftali, cennet elması, beyaz üzüm, çekirdeksiz üzüm, vişne, Malta eriği ve zerdali."

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Marketlerde yasak sonrası değişim alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve A101'de o ürünler bundan sonra...

DIŞARIDA SATILACAK ÜRÜNLER

Taslağa göre AVM'ler, büyük mağaza ve zincir mağazalardaki perakende satış yerlerinde, yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler şöyle: