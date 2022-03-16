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Haberler Galeri Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

Son dakika... Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından tüm marka sigaralara 2'şer TL zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyat listesini yazımızda ele aldık. Peki, marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları 2022 listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 11:57
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Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

Sigara fiyatları 2022 listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına yapılan zam sonrası gözler sigara markalarına çevrildi. Sigara markalarına gelen zammın ardından güncel fiyat listesi açıkandı. Tüm markaların güncel fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları 2022 listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 16 Mart tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 24 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 24 TL

Winston: 25 TL

Winston Xsence Black&Gray: 26 TL

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Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

Camel Slender: 23,50 TL

Camel: 24 TL

Monte Carlo Slender: 23,50 TL

Monte Carlo: 23,50 TL

LD: 23,50 TL

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Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 24 TL

Kent D-Range: 24 TL

Kent (Blue, Grey, White): 25 TL

Kent Slims: 27 TL