Sigara fiyatları 2022 listesi son dakika: Marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris...

Son dakika... Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından tüm marka sigaralara 2'şer TL zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyat listesini yazımızda ele aldık. Peki, marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları 2022 listesi...