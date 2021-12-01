01 Aralık 2021, Çarşamba
Shiba coin atağa kalktı: Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?
Shiba coin atağa kalktı: Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para borsası Kraken, Shiba Inu'yu (SHIB) listesine ekleyeceğini açıklamıştı. Kripto para ürünlerine ve fonlarına yüksek miktarda giriş yapıldı. Son dönemin en çok konuşulan Shiba coinde yükselişe geçti. İşte, Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 00:43
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