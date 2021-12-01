Shiba coin atağa kalktı: Shiba Kraken’de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?

Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para ürün ve fonlarına ocak-kasım döneminde 9,5 milyar dolar sermaye girişi oldu. Yatırımcılar kripto para akışını yakından takip ediyor. Fintech firması Broctagon'un CEO'su Don Guo, tarafından Shiba hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edildi. İşte, Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?