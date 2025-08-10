Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

atv'nin yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, har hafta olduğu gibi 10 Ağustos akşamı da seyircisini ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Milyoner'de bu akşam yarışmaya katılan Ayşe Erden isimli yarışmacı başarılı performansı ile geceye renk katarken karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soru ile adeta neye uğradığını şaşırdı. Erden'in karşısına çıkan Yeşilçam sorusunda oldukça zorlanırken gecede yaptığı hamleyle pişman oldu.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 23:52
Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

atv ekranlarının en çok izlenen ve yıllardır vazgeçilemeyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her Perşembe ve Pazar akşamında olduğu gibi 10 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde seyircisini ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de bu hafta Mersin'den yarışmaya katılan Yörük kızı Ayşe Erden geceye başarılı performansı ve esprileriyle damgasını vurdu.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

Yarışmacı Ayşe Erden, Milyoner'e şalvarıyla katıldığının altını çizerken geleneksel kıyafetlerimizin moda olması için farkındalık yaratmak istediğini belirtti. Gecede baraj sorusunu geçerek 300 bin TL değerindeki 10. soruyu açma hakkına kazanan Erden, karşısına çıkan Yeşilçam sorusunda adeta ter döktü.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

Şalvarıyla Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ayşe Erden Mersin'den yarışmaya katıldı. Yörük olduğunu ifade eden Erden, hayvancılıkla uğraştığını ve köyde yaşam sürdüğünü belirtti.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

İŞTE O SORU

Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk filmdir?

A-) Kibar Feyzo

B-)Tosun Paşa

C-) Çöpçüler Kralı

D- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

ŞIKLAR ARASINDA KALDI

Yarışmacı gecede 300 bin TL değerindeki soruda Yeşilçam filmlerini çok izlediğini ifade ederken şıklar arasında kalmasıyla yarışmadan çekilme kararı aldı.

Oktay Kaynarca yarışmadan çekilen Ayşe Erden'in sorudan çekilmemesi halinde hangi şıkkı seçmek istediğini sorması üzerine gecede şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacı soruya D şıkkını seçmesi üzerine ise gördüğü yanıt karşısında çekildiğine pişman oldu.

SON DAKİKA