Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu

atv ekranlarının en çok izlenen ve yıllardır vazgeçilemeyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her Perşembe ve Pazar akşamında olduğu gibi 10 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde seyircisini ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de bu hafta Mersin'den yarışmaya katılan Yörük kızı Ayşe Erden geceye başarılı performansı ve esprileriyle damgasını vurdu.