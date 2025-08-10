Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! Yeşilçam sorusunda yarışmadan çekildi: Bin pişman oldu
atv'nin yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, har hafta olduğu gibi 10 Ağustos akşamı da seyircisini ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Milyoner'de bu akşam yarışmaya katılan Ayşe Erden isimli yarışmacı başarılı performansı ile geceye renk katarken karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soru ile adeta neye uğradığını şaşırdı. Erden'in karşısına çıkan Yeşilçam sorusunda oldukça zorlanırken gecede yaptığı hamleyle pişman oldu.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 23:52