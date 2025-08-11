Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, şehir merkezinin yanı sıra İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın ve Manisa'da da şiddetle hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.53'te yaşanan sarsıntının ardından bölgede peş peşe artçı depremler kaydediliyor. Peki bu artçılar ne kadar sürecek, tehlike devam ediyor mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 06:23