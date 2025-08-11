Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?

Uzmanlara göre deprem, yer kabuğundaki fay düzlemlerinin kırılmasıyla ortaya çıkıyor. Büyük bir depremden sonra fayın iki kenarındaki kayalar yeni dengeye uyum sağlamaya çalışıyor ve bu süreçte daha küçük sarsıntılar meydana geliyor. "Artçı deprem" olarak adlandırılan bu sarsıntılar, ana şoktan bir dereceye kadar daha küçük büyüklükte olabiliyor.

Örneğin 6.1'lik bir depremin ardından 5.0 büyüklüğüne yaklaşan artçılar görülebilir. Sayıları ise ilk günlerde en yüksek seviyede olurken, zamanla hem sıklıkları hem de şiddetleri azalıyor.