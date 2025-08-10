Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında taraftarı önünde sezonun en kritik karşılaşmasına çıkıyor. Hollanda'da Feyenoord karşısında 2-1 kaybedilen ilk maçın ardından tüm gözler Kadıköy'e çevrildi. José Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, hem turu geçmek hem de Avrupa'da yoluna devam etmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.