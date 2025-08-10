Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Kadıköy'de Feyenoord ile karşılaşacak. Hollanda'da oynanan ilk mücadelede sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, taraftarı önünde turu geçmenin planlarını yapıyor. Mücadele öncesi futbol severlerin gündeminde ise maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve bilet fiyatları var. İşte Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasına dair merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 16:59
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında taraftarı önünde sezonun en kritik karşılaşmasına çıkıyor. Hollanda'da Feyenoord karşısında 2-1 kaybedilen ilk maçın ardından tüm gözler Kadıköy'e çevrildi. José Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, hem turu geçmek hem de Avrupa'da yoluna devam etmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

İlk Maçta Avantaj Rakibe Gitti

Rotterdam'daki De Kuip Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Amrabat'ın golüyle eşitliği yakalasa da son bölümde yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu skor, tur için hesapların Kadıköy'de yapılmasına neden oldu.

Rövanşın Tarihi, Saati ve Yayın Bilgisi

Fenerbahçe - Feyenoord rövanş mücadelesi, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma, EXXEN platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Fenerbahçe Nasıl Tur Atlar?

Temsilcimizin play-off turuna yükselebilmesi için Feyenoord'u en az iki farklı skorla yenmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyet, karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak. Turun galibi, Benfica - Nice eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Bilet Satışları ve Fiyatlar

Fenerbahçe - Feyenoord maçı biletleri, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de genel satışa çıkacak. Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları ise şöyle:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

