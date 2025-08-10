Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Kadıköy'de Feyenoord ile karşılaşacak. Hollanda'da oynanan ilk mücadelede sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, taraftarı önünde turu geçmenin planlarını yapıyor. Mücadele öncesi futbol severlerin gündeminde ise maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve bilet fiyatları var. İşte Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasına dair merak edilenler…
