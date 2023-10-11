HaberlerGaleriSGK, SSK Bağkur'luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak'ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...
SGK, SSK Bağkur'luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak'ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...
"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu uzun süredir merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği bayram ikramiyesinin ardından gözler, emekli maaş zammına çevrildi. Milyonlarca vatandaş 2024 Ocak ayında maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. İşte SSK, Bağkur maaş zammı son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 13:11Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 13:15