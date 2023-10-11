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Haberler Galeri SGK, SSK Bağkur'luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak'ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

SGK, SSK Bağkur'luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak'ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu uzun süredir merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği bayram ikramiyesinin ardından gözler, emekli maaş zammına çevrildi. Milyonlarca vatandaş 2024 Ocak ayında maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. İşte SSK, Bağkur maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 13:15
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SGK, SSK Bağkur’luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak’ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve iyileştirme çalışmaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem taşıyor. 7500 TL üzeri emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merak konusu olurken, konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, Başkan Erdoğan'dan emekli zammına yönelik önemli açıklamalar...

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SGK, SSK Bağkur’luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak’ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! YENİ YILDA MAAŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan emekli maaş zammına yönelik açıklamasında, "Yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerimizle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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SGK, SSK Bağkur’luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak’ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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SGK, SSK Bağkur’luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak’ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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SGK, SSK Bağkur’luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak’ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ek zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.