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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Emeklilerin merakla beklediği haber

Milyonlarca emekli, dul ve yetimin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan Bayram ikramiyesi ödemeleri haftaya başlıyor. 7-11 Nisan tarihleri arasında emekliler 1000'er TL, dul ve yetimler de kendilerine düşen hisseleri oranda payını alacak. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 07:50
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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Emeklilerin merakla beklediği haber

Yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar sürüyor. Ödeme süreci haftaya başlıyor. Emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ödemeler, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Emeklilerin merakla beklediği haber

SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Emeklilerin merakla beklediği haber

KESİNTİ YAPILAMIYOR
Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak. Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Emeklilerin merakla beklediği haber

2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Emeklilerin merakla beklediği haber

Kaynak:Takvim