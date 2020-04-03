Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? Emeklilerin merakla beklediği haber

Milyonlarca emekli, dul ve yetimin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan Bayram ikramiyesi ödemeleri haftaya başlıyor. 7-11 Nisan tarihleri arasında emekliler 1000'er TL, dul ve yetimler de kendilerine düşen hisseleri oranda payını alacak. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2020? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 07:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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