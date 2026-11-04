-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kasım ayında emekli promosyonlarında bankalar arasındaki yarış hız kazandı. Maaşını taşıyan emeklilere ek şartlarla 35 bin TL'ye kadar nakit ödeme sunulurken, bir bankanın faizsiz kredi ve nakit avans gibi fırsatlarla 90 bin TL'ye varan toplam avantaj sağlaması dikkat çekti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek ödemeden yararlanmak için hangi şartlar aranıyor? İşte banka banka Kasım 2026 emekli promosyonları ve kampanyaların ayrıntıları...

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 1

Kasım ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasının ardından dört aylık zam oranı netleşirken emekliler, maaşlarını taşıyarak yararlanabilecekleri yeni ödeme fırsatlarını araştırmaya başladı.

Bankalar arasındaki rekabette nakit promosyonlar ek şartlarla 35 bin TL'ye kadar çıkarken, kredi ve nakit avans imkanlarının da dahil edildiği bir kampanyada 90 bin TL'ye varan toplam avantaj öne çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında uygulanacak maaş artışının yanı sıra olası refah payı ve seyyanen zam düzenlemelerini bekliyor. Bu süreçte bankaların kasım ayı promosyon teklifleri de emeklilerin gündeminde yer alıyor.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! EMEKLİ VE MEMURA ZAM HESABI SİL BAŞTAN!
Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2

KASIM AYINDA EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YARIŞ KIZIŞTI

Bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Dul ve yetim aylığı alanların da yararlanabildiği kampanyalarda temel nakit promosyonun yanı sıra ek bankacılık ürünleriyle toplam avantaj artırılabiliyor.

Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcamaları, sigorta işlemleri, kredi kullanımı ve kredili mevduat hesabı gibi koşullar kampanyalardaki ek ödemeleri belirliyor.

Kamu bankalarında temel promosyon tutarları 5 bin ila 12 bin TL arasında değişirken özel bankalarda nakit promosyonlar 15-20 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Ek koşullarla toplam ödeme ve avantajlar bazı bankalarda 30-35 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 3

ZİRAAT BANKASINDAN 90 BİN TL'YE VARAN TOPLAM AVANTAJ

Kasım ayı kampanyalarında dikkat çeken tutarlardan biri Ziraat Bankasının sunduğu 90 bin TL'ye varan toplam avantaj paketi oldu.

Bankada emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken kampanya kapsamında farklı bankacılık imkanları da bulunuyor.

Bu imkanlar arasında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans yer alıyor.

90 bin TL'ye varan avantajın tamamı doğrudan nakit promosyon olarak ödenmiyor. Kampanyada kredi, nakit avans ve kart avantajları da toplam fayda kapsamında değerlendiriliyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 4

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Şekerbank, emekli maaşının tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL nakit promosyon sunuyor.

Ek kampanyalarda iki otomatik fatura talimatına 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL alışverişe 5 bin TL, kredili mevduat hesabına 4 bin TL ve sigorta işlemlerine 5 bin TL ödeme bulunuyor.

Vadesiz hesap koşuluyla maaş tutarına göre 1.000 ila 6 bin TL arasında ek ödeme de sunuluyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 5

ING'DE 32 BİN TL'YE VARAN AVANTAJ

ING, emekli maaşına göre 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek koşulların yerine getirilmesiyle toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

Kampanya kapsamında dört otomatik fatura talimatına 4 bin TL, Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bakiyeye 3 bin 500 TL ve 75 bin TL kredi kullanımına 3 bin 500 TL ek promosyon bulunuyor.

Mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara 2 bin TL ek ödeme yapılırken kart harcamalarında toplam 4 bin TL'ye kadar iade imkanı sunuluyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 6

TÜRKİYE FİNANS'TA 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Türkiye Finans'ta ek şartlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL harcama gibi koşulların yerine getirilmesi halinde maaş tutarına göre 13 bin, 18 bin 500, 22 bin ve 27 bin TL ödeme yapılıyor.

Emekli yakınını bankaya getirenlere kişi başına 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ek ödeme imkanı bulunuyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 7

ALBARAKA TÜRK'TE 30 BİN TL'YE VARAN ÖDEME

Albaraka Türk, emekli maaşının tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında temel promosyon sunuyor.

Ek kampanya koşullarıyla birlikte toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 8

DENİZBANK'TA PROMOSYON 30 BİN TL'YE ULAŞIYOR

DenizBank'ta temel emekli promosyonu 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla 18 bin TL'ye kadar ek promosyon sunuluyor. Böylece toplam tutar 30 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 9

AKBANK'TA PROMOSYON TUTARLARI

Akbank'ta temel emekli promosyonu 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Kaynakta yer alan ve 16 Ekim'de sona erdiği belirtilen kampanyada, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar ek kazançla toplam 30 bin TL fırsatı sunuluyordu.

Söz konusu ek kampanyanın kasım ayında devam edip etmediğinin bankanın güncel duyurularından kontrol edilmesi gerekiyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 10

GARANTİ BBVA'DA 25 BİN TL'YE VARAN FIRSAT

Garanti BBVA'nın kaynakta yer alan ekim ayı kampanyasında, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve ek koşullara bağlı 10 bin TL'ye kadar fırsat bulunuyordu.

Toplam avantaj 25 bin TL'ye ulaşıyordu. Kampanyanın kasım ayındaki geçerlilik koşullarının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

Memur ve memur emeklisine ilk fark! Mesleklere göre zam hesabı MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İLK FARK! MESLEKLERE GÖRE ZAM HESABI
Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 11

İŞ BANKASINDA EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankasında temel promosyon tutarları 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Fatura talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut sigortası poliçesine yönelik ek ödüllerle toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Banka ayrıca 1-31 Ekim tarihleri arasında promosyon taahhüdü vererek banka aracılığıyla yeni bireysel emeklilik hesabı açanlara, koşulların sağlanması halinde 1.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuyordu.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 12

YAPI KREDİ'DE 30 BİN TL'YE VARAN AVANTAJ

Yapı Kredi'de emekli maaşına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon bulunuyor.

Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 13

KUVEYT TÜRK'TE PROMOSYON NE KADAR?

Kuveyt Türk'te emekli maaşına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında temel promosyon sunuluyor.

Fatura talimatı ve kart harcamalarına bağlı ek ödemelerle toplam tutar 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 14

QNB'DE EMEKLİ MAAŞINA GÖRE 20 BİN TL PROMOSYON

QNB, emekli maaşının tutarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında promosyon sunuyor.

Bankanın maaş dilimlerine göre açıkladığı tutarlar şöyle:

  • 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 8.500 TL
  • 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 13.500 TL
  • 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 16.500 TL
  • 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 20.000 TL

Banka ayrıca eczane ve market harcamalarında yıllık 3 bin TL'ye kadar iade imkanı sunuyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 15

VAKIF KATILIM'DA 25 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Vakıf Katılım'da emekli maaşının tutarına göre 8 bin 750 TL'den başlayan ve 25 bin TL'ye kadar çıkan promosyon seçenekleri bulunuyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 16

TAAHHÜDÜ BİTMEYEN EMEKLİ BANKA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenlerin üç yıllık taahhüt süresinin dolmasını beklemesi gerekmiyor.

Mevcut bankasından aldığı promosyonun kalan süreye karşılık gelen bölümünü iade eden emekliler, başka bir bankanın kampanyasından yararlanmak üzere maaş taşıma işlemi yapabiliyor.

İade edilecek tutar, mevcut taahhütten geriye kalan süreye göre hesaplanıyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 17

DUL VE YETİMLERE NE KADAR PROMOSYON VERİLİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL ve yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı 17 bin 664 TL oldu.

Bankaların promosyon tarifelerinde bu maaş dilimleri için 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL seviyelerinde ödemeler bulunabiliyor.

Ancak dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak promosyon ödemesi, bankaya ve kampanya koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 18

E-DEVLET'TEN EMEKLİ MAAŞI BANKASI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Emekliler, maaş aldıkları bankayı e-Devlet Kapısı üzerinden değiştirebiliyor.

Böylece banka şubesine gitmeden internet üzerinden maaş taşıma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Banka değişikliği yapacak emeklilerin yeni bankanın promosyon tutarını, üç yıllık maaş alma taahhüdünü ve ek kampanya koşullarını incelemesi gerekiyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 19

KREDİ BORCU OLAN EMEKLİLER DİKKAT

Emekli olmadan önce kullanılan kredi, tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor.

Ancak kredi sözleşmelerinde maaşın mevcut bankada kalmasını gerektiren özel hükümler ile virman, takas veya mahsup talimatları bulunabiliyor.

Bu nedenle banka değişikliği öncesinde kredi sözleşmesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 20

EN YÜKSEK PROMOSYON İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bankaların kampanyalarında duyurduğu 30 bin TL, 32 bin TL ve 35 bin TL gibi tutarlar çoğu zaman azami ödeme miktarını ifade ediyor.

Bu tutarlardan yararlanmak için otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanılması, dijital bankacılık işlemlerinin yapılması, ek bankacılık ürünlerinden yararlanılması veya yeni müşteri kampanyalarına katılım gibi şartlar aranabiliyor.

Bu nedenle emeklilerin banka seçmeden önce yalnızca toplam tutarı değil, kampanyanın bütün koşullarını değerlendirmesi gerekiyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 21

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATIYOR?

Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatırılmasının ardından en geç üç iş günü içinde tek seferde hesaba aktarılıyor.

Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 22

2026 KASIM BANKA BANKA PROMOSYON KAMPANYALARI

Banka

Temel promosyon

Ek koşullarla toplam

Şekerbank

12.000 TL'ye kadar

Ek ürünlere göre değişiyor

ING

15.000 TL'ye kadar

32.000 TL

Türkiye Finans

27.000 TL'ye kadar*

32.000 TL

Albaraka Türk

20.000 TL'ye kadar

30.000 TL

DenizBank

12.000 TL'ye kadar

30.000 TL

Akbank

15.000 TL'ye kadar

30.000 TL**

Garanti BBVA

15.000 TL'ye kadar

25.000 TL**

İş Bankası

15.000 TL'ye kadar

25.000 TL

Yapı Kredi

15.000 TL'ye kadar

30.000 TL

Kuveyt Türk

12.000 TL'ye kadar

14.000 TL

QNB

20.000 TL'ye kadar

Ek iade fırsatı

Vakıf Katılım

25.000 TL'ye kadar

Belirtilmedi

Ziraat Bankası

12.000 TL'ye kadar

90.000 TL'ye varan avantaj***

Tablo notları:

  • *Türkiye Finans'ın 27.000 TL tutarı da ek kampanya koşullarına bağlıdır.
  • **Akbank ve Garanti BBVA için kaynakta ekim dönemine ait kampanya bilgileri bulunmaktadır.
  • ***Ziraat Bankasının 90.000 TL'ye varan toplam avantajı yalnızca nakit promosyondan oluşmuyor. Faizsiz kredi, nakit avans ve kart fırsatlarını da kapsıyor.
Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep
Sonraki Galeri
Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin