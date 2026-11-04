Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kasım ayında emekli promosyonlarında bankalar arasındaki yarış hız kazandı. Maaşını taşıyan emeklilere ek şartlarla 35 bin TL'ye kadar nakit ödeme sunulurken, bir bankanın faizsiz kredi ve nakit avans gibi fırsatlarla 90 bin TL'ye varan toplam avantaj sağlaması dikkat çekti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek ödemeden yararlanmak için hangi şartlar aranıyor? İşte banka banka Kasım 2026 emekli promosyonları ve kampanyaların ayrıntıları...

Kasım ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasının ardından dört aylık zam oranı netleşirken emekliler, maaşlarını taşıyarak yararlanabilecekleri yeni ödeme fırsatlarını araştırmaya başladı. Bankalar arasındaki rekabette nakit promosyonlar ek şartlarla 35 bin TL'ye kadar çıkarken, kredi ve nakit avans imkanlarının da dahil edildiği bir kampanyada 90 bin TL'ye varan toplam avantaj öne çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında uygulanacak maaş artışının yanı sıra olası refah payı ve seyyanen zam düzenlemelerini bekliyor. Bu süreçte bankaların kasım ayı promosyon teklifleri de emeklilerin gündeminde yer alıyor. EMEKLİ VE MEMURA ZAM HESABI SİL BAŞTAN!

KASIM AYINDA EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YARIŞ KIZIŞTI Bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Dul ve yetim aylığı alanların da yararlanabildiği kampanyalarda temel nakit promosyonun yanı sıra ek bankacılık ürünleriyle toplam avantaj artırılabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcamaları, sigorta işlemleri, kredi kullanımı ve kredili mevduat hesabı gibi koşullar kampanyalardaki ek ödemeleri belirliyor. Kamu bankalarında temel promosyon tutarları 5 bin ila 12 bin TL arasında değişirken özel bankalarda nakit promosyonlar 15-20 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Ek koşullarla toplam ödeme ve avantajlar bazı bankalarda 30-35 bin TL'ye ulaşabiliyor.

ZİRAAT BANKASINDAN 90 BİN TL'YE VARAN TOPLAM AVANTAJ Kasım ayı kampanyalarında dikkat çeken tutarlardan biri Ziraat Bankasının sunduğu 90 bin TL'ye varan toplam avantaj paketi oldu. Bankada emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken kampanya kapsamında farklı bankacılık imkanları da bulunuyor. Bu imkanlar arasında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans yer alıyor. 90 bin TL'ye varan avantajın tamamı doğrudan nakit promosyon olarak ödenmiyor. Kampanyada kredi, nakit avans ve kart avantajları da toplam fayda kapsamında değerlendiriliyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? Şekerbank, emekli maaşının tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarda iki otomatik fatura talimatına 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL alışverişe 5 bin TL, kredili mevduat hesabına 4 bin TL ve sigorta işlemlerine 5 bin TL ödeme bulunuyor. Vadesiz hesap koşuluyla maaş tutarına göre 1.000 ila 6 bin TL arasında ek ödeme de sunuluyor.