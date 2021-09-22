22 Eylül 2021, Çarşamba
On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...
İş arayanların ilk adresi olan İŞKUR, binlerce kişinin istihdamına destek oluyor. Yıl içinde 81 ilde ilanlar yayınlayan kurum başvuruları kabul ediyor. KPSS şartlı ve şartsız alımlar yapan İŞKUR, ilanlarını belirli aralıklarla güncellemeyi sürdürüyor. İş ilanlarında belirlenen maaş tutarı ise 3 bin ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmaları gerekiyor. Adaylar tarafından başvuru detayları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 19:18
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