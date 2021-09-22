On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu personel alımları için ilanlar yakından ilgi görüyor. İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR üzerinden belirli periyodlar arasında duyurulan ilanları güncel şekilde takip ediliyor. KPSS şartlı ya da şartsız yapılan alımlarda maaş tutarları 3 bin ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor. İlanlara başvuru yapmak isteyenler İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanların başvuru şartlarını yakından takip ediyor. İşte, 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...