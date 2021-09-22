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Haberler Galeri On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

İş arayanların ilk adresi olan İŞKUR, binlerce kişinin istihdamına destek oluyor. Yıl içinde 81 ilde ilanlar yayınlayan kurum başvuruları kabul ediyor. KPSS şartlı ve şartsız alımlar yapan İŞKUR, ilanlarını belirli aralıklarla güncellemeyi sürdürüyor. İş ilanlarında belirlenen maaş tutarı ise 3 bin ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmaları gerekiyor. Adaylar tarafından başvuru detayları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 19:18
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On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu personel alımları için ilanlar yakından ilgi görüyor. İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR üzerinden belirli periyodlar arasında duyurulan ilanları güncel şekilde takip ediliyor. KPSS şartlı ya da şartsız yapılan alımlarda maaş tutarları 3 bin ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor. İlanlara başvuru yapmak isteyenler İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanların başvuru şartlarını yakından takip ediyor. İşte, 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

Memur olmak isteyen iş arayan on binlerce kişiye iş fırsatı. Kamu ve özel sektörde çalışacak on binlerce kişi aranıyor. İŞKUR vasıtasıyla 130 bin işçi aranırken, kamuda da on binlerce personel alımı için ilana çıkıldı. İŞKUR'da yer alan ilanlara göre, özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor. İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor.

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On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

Yüzlerce meslekte açık iş bulunuyor. İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor. Kamuda da en çok istihdam kapısı açılan meslek öğretmenlik. 15 bin öğretmen ataması için başvurular önümüzdeki hafta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bin personel alımına hazırlanırken, yayımlanan ilanlar üniversitelerin de öğretim üyesi-öğretim elemanı başta olmak üzere pek çok kadroya alımlara hız verdiğini ortaya koyuyor.

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On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

30 MESLEK BAŞI ÇEKİYOR

Özel sektörde en çok eleman aranan 30 meslek ve bu alanlardaki açık iş sayıları şöyle:

Beden işçisi: 28.808

Temizlik görevlisi: 4015

Satış danışmanı / uzmanı: 2.932

Garson (Servis elemanı): 2.853

Makineci (Dikiş): 2.540

Ambar/Depo görevlisi: 1.802

Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı: 1.768

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On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

Konfeksiyon işçisi: 1.763

Paketleme işçisi: 1.683

Ön muhasebeci: 1.636

Şoför-yük taşıma: 1.562

Reyon görevlisi: 1.241

Kasiyer: 1.193

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1.180

Aşçı: 1.142

Güvenlik görevlisi: 1.068

Bulaşıkçı: 1.007

Forklift operatörü: 960

Aşçı yardımcısı: 931

Elektrikçi: 883