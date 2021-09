On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...

Memur olmak isteyen iş arayan on binlerce kişiye iş fırsatı. Kamu ve özel sektörde çalışacak on binlerce kişi aranıyor. İŞKUR vasıtasıyla 130 bin işçi aranırken, kamuda da on binlerce personel alımı için ilana çıkıldı. İŞKUR'da yer alan ilanlara göre, özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor. İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor.