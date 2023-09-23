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Haberler Galeri Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo…

Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo…

ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin listesi netleşti. Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon modellerini kapsayacak vergisiz telefon uygulaması kapsamında Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Omix, TCL ve Pocco markalarının bazı modelleri yer alacak. İşte 7 milyon öğrencinin satın alabileceği 51 farklı telefon modeli ve fiyatları…..

Giriş Tarihi: 23.09.2023 13:26
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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo…

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite olmak üzere toplamda 7 milyon öğrenci vergisiz telefon sahibi olabilecek. Açıklamanın yapıldığı andan itibaren hangi telefon modellerinin ÖTV ve KDV'siz satın alınabileceği merak konusu olmuştu. Uygulamanın yerli ve Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacağına yönelik yapılan açıklama ile birlikte vergisiz telefon satışının hangi modelleri kapsayacağı da belli oldu. Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Realme, Omix, TCL ve Pocco markaların bazı modelleri ile kısıtlı olmak koşulu ile 51 farklı akıllı telefon modeli listede yerini alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo…

ÖTV VE KDV'SİZ TELEFON MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi ve fiyat detaylarının belli olması bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte satışların başlayacağı tarihe ilişkin net bilgiyi yine Ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ (ÖTV-KDV'SİZ) SATIN ALABİLECEĞİNİZ TELEFON MODELLERİNİN TAM LİSTESİ

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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo…

1) Casper VIAX30 9.999 TL

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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo…

2) Casper VIA X30 Plus 10.999 TL

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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo…

3) Casper VIA M35 5.999 TL