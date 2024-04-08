OGM’den iş arayanlara duyuru! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 124 Sözleşmeli Personel, 26 Orman Muhafaza Memuru ve 20 Mühendis alımı olmak üzere toplamda 170 personel ve memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılara ise yayınlanan ilanda yer verildi. İşte ayrıntılar…