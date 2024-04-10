10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri OGM’den memur ve personel alımı! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

OGM’den memur ve personel alımı! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 124 Sözleşmeli Personel, 26 Orman Muhafaza Memuru ve 20 Mühendis alımı olmak üzere toplamda 170 personel ve memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılara ise yayınlanan ilanda yer verildi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:44
  • 1
  • 22
OGM’den memur ve personel alımı! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrası uyarınca Avukat, Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mühendis, Tekniker, Büro Personeli ve Orman Muhafaza Memuru kadrolarına memur ve personel alımı yapacağını çıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...

  • 2
  • 22
OGM’den memur ve personel alımı! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 16 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. 26 Orman Muhafaza Memuru ve 20 Mühendis alımı başvuruları ise 29 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

  • 3
  • 22
OGM’den memur ve personel alımı! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

Adaylar e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

  • 4
  • 22
OGM’den memur ve personel alımı! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

124 Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

  • 5
  • 22
OGM’den memur ve personel alımı! Lise mezunu adaylar tek tek kadrolara yerleştirilecek. İşte şartlar…

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.