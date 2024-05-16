Müjde verildi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

Son zamanlarda, SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlar için maaşlarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle en düşük 10.000 TL maaş alan emekliler, yeni düzenlemelerle birlikte maaşlarına ek olarak 15.000 TL alacaklar. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi şubelerinden almaları karşılığında verilen promosyon miktarlarını artırma yoluna gitmişlerdir. Bu promosyonlar, özellikle emekli maaşlarına ek olarak sunulan nakit bonuslar anlamına gelmekte olup, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir nefes almalarını sağlamaktadır.