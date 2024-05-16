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Müjde verildi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

Son zamanlarda, SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlar için maaşlarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle en düşük 10.000 TL maaş alan emekliler, yeni düzenlemelerle birlikte maaşlarına ek olarak 15.000 TL alacaklar. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi şubelerinden almaları karşılığında verilen promosyon miktarlarını artırma yoluna gitmişlerdir. Bu promosyonlar, özellikle emekli maaşlarına ek olarak sunulan nakit bonuslar anlamına gelmekte olup, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir nefes almalarını sağlamaktadır.

Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:19
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Müjde verildi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

Öncelikle, emekli maaşı alan vatandaşlar için büyük bir artış söz konusu. Daha önce 10.000 TL maaş alan emekliler, yeni düzenleme ile maaşlarına ek olarak 15.000 TL banka promosyonu alıyor. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Müjde verildi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

Banka Promosyonlarındaki Artışlar

Emekli maaşlarını belirli bankalara taşıyan vatandaşlar için sunulan promosyon miktarlarında da gözle görülür artışlar mevcut. İşte bazı bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar ve kampanyalar:

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Müjde verildi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

  • ING Bank: ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon öneriyor. Bu teklif, bankanın emeklilere yönelik en cazip promosyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Müjde verildi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

  • Yapı Kredi Bankası: Yapı Kredi, 'Şimdiki Emekliler Bir Başka!' sloganıyla emekli maaşını bankaya taşıyanlara 18.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Bu kampanya, bankanın emeklilere özel sunduğu avantajlardan yalnızca bir tanesi.

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Müjde verildi! Emekli maaşı 10.000 TL olan SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklisi artık 15.000 TL alacak

  • Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye varan promosyon sunmakta. Ayrıca, maaşınızı mobil uygulama üzerinden taşıyarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.