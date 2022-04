Her iki ülkenin halklarının 25 aylık kaybı telafisi için mücadele edeceğine inandığını anlatan Ova, "Bence hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının de karşılıklı olarak sosyokültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü bu yönde yapılacak olan sosyal faaliyetler her iki tarafın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına ciddi bir katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.