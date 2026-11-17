Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) güncel enflasyon tahmininin ardından açıklanan kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yeni maaş hesaplarını şekillendirdi. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam senaryosuna göre polis memuru maaşı 100 bin TL'yi aşarken uzman öğretmen maaşı da bu seviyeye yaklaşabilecek. En düşük memur maaşının 76 bin TL'nin üzerine çıkması beklenirken öğretmen, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının yeni yılda alabileceği maaşlar da hesaplandı.

Kesin zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri bekleniyor.

Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 oldu. Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yaklaşık yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması gerekiyor.

Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti.

Böyle bir durumda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2,78'e ulaşırken yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 7,91 seviyesine çıkabilecek.

Bu tahmine dayalı hesaplamaya göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,97 olması bekleniyor.

Ancak söz konusu oran kesinleşmiş bir zam kararını değil, yıl sonu enflasyon beklentisine dayalı tahmini hesaplamayı gösteriyor.

Hesaplamalara göre memur ve memur emeklileri için yüzde 3,21 enflasyon farkı oluşabilecek. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı ise yüzde 8,37'ye ulaşabilecek.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 10,43 olması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, TCMB'nin yüzde 7,91'lik zam senaryosuna göre 75 bin 779 liraya yükselebilecek.

Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dayalı yüzde 8,37'lik zam hesabında ise en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya ulaşabilecek.

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı olan 31 bin 527 lira 77 kuruş da TCMB tahminine göre yaklaşık 34 bin 21 liraya, piyasa beklentisine göre ise 34 bin 166 liraya çıkabilecek.