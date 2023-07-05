HaberlerGaleriMemur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz zammıyla ilgili gelişmeleri heyecanla bekliyor. Toplu sözleşme gereği, memurların ve emeklilerin zam oranı yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Ancak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine göre belirlenecek.
Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:50Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 08:54