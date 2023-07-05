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Haberler Galeri Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz zammıyla ilgili gelişmeleri heyecanla bekliyor. Toplu sözleşme gereği, memurların ve emeklilerin zam oranı yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Ancak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine göre belirlenecek.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 08:54
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Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

"Memur maaşları ne kadar kaç TL oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Memur ve emekli maaşı zammı için beklenen gün geldi çattı. En düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine yükselecek. 6 aylık enflasyon farkının belli olması beklenirken, zamlı maaşlar merak konusu oluyor. Peki, memur maaşları ne kadar oldu? İşte, emekli ve memur zammı son dakika gelişmeler...

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Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz akşam yapılan Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve zamların açıklanacağı tarihi belirtti.

Erdoğan açıklamasında, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Buna göre; Memur ve emekli maaş zammı, bugün açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belirlenecek.

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Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

REFAH PAYI HARİÇ MEMUR ZAMMI BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü bugün saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamları dolayısıyla memur enflasyon farkı kesinleşecek. Memur enflasyon farkına yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ilave edilerek refah payı hariç memur zammı belli olacak.

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Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

Ancak zam oranı yalnızca bu kadarla sınırlı kalmayacak. Ek olarak bir refah payı da memurların ve emeklilerin maaşlarına eklenerek zam oranı artırılacak.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda hesaplanacak. Buna ek olarak, refah payı da memur maaşlarına eklenerek zam oranı artırılacak.

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Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

Bu düzenlemelerle birlikte en düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltilmiş olacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranları kesinlik kazanacak ve düzenleme süreci hızla ilerleyerek yasalaşacak.

Zam oranının yanı sıra, memurlara ve emeklilere bir refah payı da eklenerek maaşlara ek katkı yapılacak. Bu düzenleme sonucunda en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Zam oranının belirlenmesinin ardından refah payı açıklanacak ve düzenleme süreci hızla Meclis'e sunulacak.