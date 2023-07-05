Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

Ancak zam oranı yalnızca bu kadarla sınırlı kalmayacak. Ek olarak bir refah payı da memurların ve emeklilerin maaşlarına eklenerek zam oranı artırılacak.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda hesaplanacak. Buna ek olarak, refah payı da memur maaşlarına eklenerek zam oranı artırılacak.