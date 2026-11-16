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2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle yeni maaş hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde yüzde 29,5, 33,7 ve 35'lik üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek zam senaryosuna göre çalışanların maaşı kaç liraya yükselecek? İşte milyonları ilgilendiren hesaplamalar...

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 1

OLASI ZAM SENARYOLARI MASADA

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan ve işveren, aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinden çıkacak karara odaklandı.

Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala enflasyon verileri, Merkez Bankasının güncel tahminleri ve olası zam oranları yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 2

3 FARKLI SENARYO

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesi, asgari ücret için yapılan hesaplamaları da değiştirdi. Mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücret üzerinden hazırlanan üç farklı senaryoda dikkat çekti.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 3

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ KOMİSYON GÖRÜŞMESİNDE

Ancak söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararını yansıtmıyor. Nihai ücret, aralık ayında gerçekleştirilecek komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRETTE 3 ZAM SENARYOSU! 2027'DE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 4

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde dikkatler Merkez Bankasının açıkladığı yeni enflasyon tahminine çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü güncellendiğini duyurdu. Karahan, yaptığı açıklamada, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" ifadelerini kullandı.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 5

HESAPLAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Enflasyon tahminindeki değişiklik, 2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplamaları da yeniden gündeme taşıdı. Yeni tahmin doğrultusunda yüzde 29,5'lik artış ilk senaryo olarak değerlendirilirken, yüzde 33,7 ve yüzde 35'lik zam ihtimalleri de öne çıktı.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 6

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE 3 FARKLI SENARYO

Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmeler öncesinde üç farklı zam oranı üzerinden hesaplama yapılıyor. Mevcut 28 bin 75 liralık ücret esas alındığında, çalışanların aylık kazancında 8 bin liranın üzerinde artış öngören senaryolar dikkat çekiyor.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 7

1. SENARYO: YÜZDE 29,5 ZAM

İlk senaryoda, Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Bu oranın asgari ücrete doğrudan yansıtılması halinde çalışanların maaşına yaklaşık 8 bin 282 liralık artış yapılacak. Böylece mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücret, 36 bin 357 liraya yükselecek. Bu hesaplama, açıklanan enflasyon tahmininin zam oranı olarak uygulanması ihtimaline dayanıyor.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 8

2. SENARYO: YÜZDE 33,7 ZAM

İkinci senaryoda ise işverene yönelik vergi istisnasında beklenen yüzde 33,7'lik artış oranı üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu oranın asgari ücret zammında esas alınması durumunda çalışanların aylık maaşına 9 bin 461 lira eklenecek. Böylece 28 bin 75 lira olan mevcut asgari ücret, 37 bin 536 liraya ulaşacak.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 9

3. SENARYO: YÜZDE 35 ZAM

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun "kulislerde konuşulan en güçlü senaryo" dediği üçüncü ve en yüksek artışın öngörüldüğü senaryoda ise asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması ihtimali değerlendiriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde çalışanların aylık maaşında 9 bin 826 liralık artış yaşanacak. Böylece yeni asgari ücret 37 bin 901 liraya yükselecek.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 10

36 BİN LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Üç farklı hesaplamada da asgari ücretin 36 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor. En düşük zam senaryosunda yeni maaş 36 bin 357 lira olurken, en yüksek zam senaryosunda bu tutar 37 bin 901 liraya ulaşıyor.

2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar 11

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin takvim de netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının başında toplanacağını açıkladı.

Murat Akıncı
Editör
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