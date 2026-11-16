2027 asgari ücret zammında hesaplar değişti! İşte masadaki 3 senaryo ve yeni maaşlar
Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle yeni maaş hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde yüzde 29,5, 33,7 ve 35'lik üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek zam senaryosuna göre çalışanların maaşı kaç liraya yükselecek? İşte milyonları ilgilendiren hesaplamalar...
OLASI ZAM SENARYOLARI MASADA
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan ve işveren, aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinden çıkacak karara odaklandı.
Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala enflasyon verileri, Merkez Bankasının güncel tahminleri ve olası zam oranları yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.
3 FARKLI SENARYO
Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesi, asgari ücret için yapılan hesaplamaları da değiştirdi. Mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücret üzerinden hazırlanan üç farklı senaryoda dikkat çekti.
GÖZLER ARALIK AYINDAKİ KOMİSYON GÖRÜŞMESİNDE
Ancak söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararını yansıtmıyor. Nihai ücret, aralık ayında gerçekleştirilecek komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Asgari ücret görüşmeleri öncesinde dikkatler Merkez Bankasının açıkladığı yeni enflasyon tahminine çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü güncellendiğini duyurdu. Karahan, yaptığı açıklamada, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" ifadelerini kullandı.
HESAPLAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE
Enflasyon tahminindeki değişiklik, 2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplamaları da yeniden gündeme taşıdı. Yeni tahmin doğrultusunda yüzde 29,5'lik artış ilk senaryo olarak değerlendirilirken, yüzde 33,7 ve yüzde 35'lik zam ihtimalleri de öne çıktı.