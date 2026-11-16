3. SENARYO: YÜZDE 35 ZAM

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun "kulislerde konuşulan en güçlü senaryo" dediği üçüncü ve en yüksek artışın öngörüldüğü senaryoda ise asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması ihtimali değerlendiriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde çalışanların aylık maaşında 9 bin 826 liralık artış yaşanacak. Böylece yeni asgari ücret 37 bin 901 liraya yükselecek.