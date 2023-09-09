MEB son dakika açıkladı! 11 Eylül Pazartesi 81 ilde geçerli olacak! Sınıf tekrarı, devamsızlık değişti! 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.