HaberlerGaleriMEB son dakika açıkladı! 11 Eylül Pazartesi 81 ilde geçerli olacak! Sınıf tekrarı, devamsızlık değişti! 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
MEB son dakika açıkladı! 11 Eylül Pazartesi 81 ilde geçerli olacak! Sınıf tekrarı, devamsızlık değişti! 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de eğitim sistemi üzerinde önemli bir değişikliğe giden MEB, liselerde sınıf tekrarı ve sınıf geçme ortalaması ile ilgili yeni kararlarını açıkladı. Bu kararla birlikte açık liselere geçiş şartları da sıkılaştırıldı. Bundan böyle yönetmelik çerçevesinde, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. İşte, liselere ilişkin yeni kararlar...
Giriş Tarihi: 09.09.2023 12:08Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 12:09