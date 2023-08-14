MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

Öğrenci ve velilerin odak noktası, lise kayıt tarihlerine yöneliyor. 2023-2024 MEB takvimine göre yapılan tercih başvurularının yüzde 95'i başarılı sonuçlandı ve öğrenciler okullara yerleştirildi. Yerleşemeyenler ise nakil dönemlerini değerlendiriyor. 2023 lise kayıtları hakkındaki sorular hızla artarken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve sona ereceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, gerekli belgeleri hazırlayarak kayıt sürecine hazırlık yapıyor. Diğer yandan ilkokul öğrencileri de adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden sonuçları öğrenebilecek. İşte konu hakkında detaylar!