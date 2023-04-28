28 Nisan 2023, Cuma
Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 28 Nisan Son dakika mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!
"Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.Son dakika Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,konuya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından vatandaşlar, Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? sorusuna yanıt arama başladı. İşte, TC kimlik no ile mazot gübre desteği sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:48
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