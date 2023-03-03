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Haberler Galeri Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT'linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...

Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT'linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...

Emeklilikta yaşa takılanlar (EYT) ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilik hayalini kuranlar için başvuru süreci resmen başlamış oldu. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten EYT için başvuru yapabilecek. Böylelikle emekli maaşı için hak kazanılmış olacak. Diğer yandan EYT'li için promosyon fırsatı da doğmuş olacak. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar diledikleri bankalara başvurularını gerçekleştirerek promosyon imkanından yararlanabilecek. Mart ayının gelmesinin ardından bankalar miktarlarında güncellemelere gitti. İşte, EYT'liler için güncel promosyon miktarları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023 19:03
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Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT’linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL’ye kadar...

EYT düzenlemesi dün gece Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yararlanacak vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleşirebilecek. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar bankaların kendilerine sunduğu promosyon imkanlarından da yararlanabilecek. "EYT'liye promosyon ödemeleri ne kadar, ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT’linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL’ye kadar...

Milyonlarca EYT'li çıkarılan yasayla birlikte muradına eriyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenleme ile ilk etapta 2.2 milyon kişiye aylık bağlanması beklenirken, aynı anda promosyon kapısı da açılacak.

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Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT’linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL’ye kadar...

Üstelik EYT'liler banka promosyonu alma sürecini emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek.

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Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT’linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL’ye kadar...

Yani bu ay hem emekli aylığı başvurusunu yapmak hem de promosyon sürecini başlatmak mümkün olacak.

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Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT’linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL’ye kadar...

ARKA ARKAYA İKİ ÖDEME

SGK'ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak. Nisan'da hem emekli aylığı hem promosyon alınabilecek.