Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT'linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...

Emeklilikta yaşa takılanlar (EYT) ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilik hayalini kuranlar için başvuru süreci resmen başlamış oldu. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten EYT için başvuru yapabilecek. Böylelikle emekli maaşı için hak kazanılmış olacak. Diğer yandan EYT'li için promosyon fırsatı da doğmuş olacak. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar diledikleri bankalara başvurularını gerçekleştirerek promosyon imkanından yararlanabilecek. Mart ayının gelmesinin ardından bankalar miktarlarında güncellemelere gitti. İşte, EYT'liler için güncel promosyon miktarları!