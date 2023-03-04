HaberlerGaleriEYT'linin keyfi gıcır olacak! Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...
EYT'linin keyfi gıcır olacak! Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...
EYT düzenlemesi dün gece Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yararlanacak vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleşirebilecek. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar bankaların kendilerine sunduğu promosyon imkanlarından da yararlanabilecek. "EYT'liye promosyon ödemeleri ne kadar, ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!