06 Mart 2023, Pazartesi
Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-devlet sorgulama ekranı
"2023 zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu Mart ayına girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, e-devlet sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 19:44
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