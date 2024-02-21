21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 60 puan ile belirtilen kadrolara 8 bin personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen detayları açıklayan Bakanlık en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar…

Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:27
  • 1
  • 25
Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 8 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Ayrıca başvuru için adayların en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin detaylar…

  • 2
  • 25
Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Şubat 2024 tarihi itibari ile başlayıp 11 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayacak.

  • 3
  • 25
Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve özel şartlar....

  • 4
  • 25
Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve özel şartlar....

  • 5
  • 25
Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve özel şartlar....