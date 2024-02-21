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Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 60 puan ile belirtilen kadrolara 8 bin personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen detayları açıklayan Bakanlık en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:27Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:27