Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte açıklanan kadrolar ve şartlar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 8 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Ayrıca başvuru için adayların en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin detaylar…