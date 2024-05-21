Kuyumcular 40.186 TL'den havada kapıyor olan koşsun: Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner

Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için güvenli bir liman olma özelliğini korumaktadır. Son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde altına olan talep, belirli altın türlerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte sürekli yükselmektedir.