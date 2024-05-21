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Kuyumcular 40.186 TL'den havada kapıyor olan koşsun: Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner

Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için güvenli bir liman olma özelliğini korumaktadır. Son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde altına olan talep, belirli altın türlerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte sürekli yükselmektedir.

Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:22
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Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun: Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner

Piyasalar, özellikle gremse altın gibi nadir bulunan türlerde ciddi yükselişler göstermiştir. Örneğin, gremse altının alış fiyatı şu anda 40.186,88 TL iken, satış fiyatı 41.105,14 TL seviyesindedir. Bu durum, altına olan genel talebin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

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Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun: Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner

Yatırımcıların Altına Olan İlgisinin Sebepleri

Altın yatırımcıları için cazip hale gelmesinin başlıca sebepleri arasında, ekonomik belirsizlikler ve düşük faiz oranları yer almaktadır. Ayrıca, altın; enflasyon karşısında bir koruma sağladığı için tercih edilmektedir.

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Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun: Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner

Türkiye'de Altın Yatırımı

Türk halkı, özellikle takı altınlarına büyük bir ilgi göstermektedir. Piyasada, çeyrek, yarım, gram ve tam altın gibi çeşitli biçimlerdeki altınlara olan talep, son dönemde ciddi artışlar yaşamıştır. Özellikle gremse altın gibi nadir türler, yatırımcılar arasında popülerdir.

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Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun: Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner

Gremse Altına Olan Talep ve Etkileri

Gremse altın, piyasada bulunması zor olan bir altın türüdür ve bu yüzden fiyatı genellikle daha yüksek olmaktadır. Son dönemde bu türe olan talep artmış ve kuyumcular, bu durumu fırsata çevirerek yeni satış stratejileri geliştirmiştir.

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Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun: Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner

Altın Piyasasında Son Durum

Türk halkının altın yatırımında vazgeçilmezi olan takı altınlarına yoğun ilgi dikkat çekerken çeyrek, yarım, gram, tam altın ve gremse altına olan talep rekor artış göstermişti. Piyasada zaten çok fazla olmayan gremse altına olan talep ile bu altın yoka düşerken, elinde gremse altın olan kişilere yönelik kuyumcuların yeni teklifi açıklandı.