Kronik hastalara 1460 TL! Barınma, yaşlılık, hastalık, evde bakım, eğitim, sağlık destekleri neler? Devlet sosyal yardım programlarını gün geçtikçe genişletiyor. Sosyal yardımlar farklı konu başlıklarında toplumun her kesimine uzanırken, her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu yardımların her birinden milyonlarca kişi yararlanıyor. Devlet, sosyal programlar için her ay milyarlarca TL ödeme yapıyor. Devlet yardımlarından yararlanmak isteyen dar gelirli vatandaşlar bu yıl yapılan ödemeleri ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, barınma, yaşlılık, hastalık, evde bakım, eğitim, sağlık destekleri neler? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları... Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:36
Devlet birçok sosyal yardım programı ile vatandaşlara destek oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca vatandaşa ulaşmak için yardım talep edilen alanlarda destek programları açıyor. Bu desteklere her yıl Ocak ayında zam geliyor. 2020 yılında da birçok desteğe büyük zamlar geldi. Devlet desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar barınma, yaşlılık, hastalık, evde bakım, eğitim, sağlık destekleri ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Barınma, yaşlılık, hastalık, evde bakım, eğitim, sağlık destekleri neler? İşte sosyal yardım programları ve detayları...
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI NELER? YAKIT YARDIMI NEDİR?
2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür
SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/
3'ünden az olan aileler yararlanabilir SOSYAL KONUT DESTEĞİ
Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.
Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır).
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/
3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir. GIDA YARDIMI NEDİR?
İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA VERİLEN DESTEKLER NEDİR, NASIL ALINIR?
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi" Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (
SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların başvuruları alınmaya başlanmıştır.
İki ayda bir 275 TL olarak ödenir. PTT'den alınır.