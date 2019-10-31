Konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Kredi faizleri ne kadar düşecek? En konut kredisi faiz oranları 31 Ekim!

Merkez Bankası'nın 3 ayda 10 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesiyle bankalar oranları sert şekilde geriletti. Temmuz ayında yüzde 2'lerin üzerindeki konut kredisi faizleri her hamle sonrası gerileyerek, kamu bankalarında yüzde 1'in, özel bankalarda ise yüzde 1,2'nin altına çekildi. Faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi konut satışlarını patlattı. İpotekli konut satışları Eylül ayında yüzde 400 artarak rekor kırdı. Ekim ayında gerçekleşen yeni faiz indirimi de bankalarca fiyatlanmaya başlandı. Faizlerin düşme eğiliminin sürmesi nedeniyle Kasım ve Aralık aylarında da konut satış sayısının rekor tazelemesi bekleniyor. Gayrimenkul Satış Uzmanı Nilüfer Kast A Haber televizyonuna konut kredileri ve satışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kast, "Konut almanın tam zamanı. Gecikenler pişman olur" dedi. İşte kredi yapılandırması, konut kredisi başvuru şartları ve en uygun konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





