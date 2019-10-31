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Konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Kredi faizleri ne kadar düşecek? En konut kredisi faiz oranları 31 Ekim!

Merkez Bankası'nın 3 ayda 10 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesiyle bankalar oranları sert şekilde geriletti. Temmuz ayında yüzde 2'lerin üzerindeki konut kredisi faizleri her hamle sonrası gerileyerek, kamu bankalarında yüzde 1'in, özel bankalarda ise yüzde 1,2'nin altına çekildi. Faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi konut satışlarını patlattı. İpotekli konut satışları Eylül ayında yüzde 400 artarak rekor kırdı. Ekim ayında gerçekleşen yeni faiz indirimi de bankalarca fiyatlanmaya başlandı. Faizlerin düşme eğiliminin sürmesi nedeniyle Kasım ve Aralık aylarında da konut satış sayısının rekor tazelemesi bekleniyor. Gayrimenkul Satış Uzmanı Nilüfer Kast A Haber televizyonuna konut kredileri ve satışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kast, "Konut almanın tam zamanı. Gecikenler pişman olur" dedi. İşte kredi yapılandırması, konut kredisi başvuru şartları ve en uygun konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:41
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Konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Kredi faizleri ne kadar düşecek? En konut kredisi faiz oranları 31 Ekim!

2019 yılında yavaşlayan konut satışları bankaların kredi faizlerini düşürmesiyle yeniden hareketlendi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından koltuğa geçen yeni başkan Murat Uysal yönetiminde gerçekleşen 3 PPK toplantısında 1000 baz puan faiz indirimine gidildi.

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Konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Kredi faizleri ne kadar düşecek? En konut kredisi faiz oranları 31 Ekim!

Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini önce 19,75'e daha sonra 16,50'ye indirdi. Faiz indirimlerinin ardından yüzde 2'leri aşan kredi faizleri kamu bankalarında 0,99, özel bankalarda ise 1,10 seviyelerinde uygulanmaya başlandı. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 250 baz puan daha gerileterek yüzde 14'e çekti.

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Konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Kredi faizleri ne kadar düşecek? En konut kredisi faiz oranları 31 Ekim!

Bankalar son indirimi fiyatlamaya başlarken, kredi faizlerinde yeni düşüşler de başladı. Gözler kamu bankalarının uyguladığı 0,99 oranının biraz daha düşüp düşmeyeceğinde. A Haber televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Satış Uzmanı Nilüfer Kast, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yaptığı konuşma ile faiz indiriminin devam edeceği mesajını verdiğini aktardı.

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Konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Kredi faizleri ne kadar düşecek? En konut kredisi faiz oranları 31 Ekim!

Kast, "0,99 oran 0,90'a kadar düşecek, öyle görünüyor" dedi. Vatandaşların konut alımında ellerini çabuk tutmaları gerektiğine vurgu yapan Kast, "Daireler tükenmeye başladı. Stoklar azaldıkça, daire fiyatları yüzde 10 ila 15 arası zamlanıyor" dedi. Kast, faiz indirimleri ile vatandaşın 100 bin TL kar ettiğini de sözlerine ekledi.

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Konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Kredi faizleri ne kadar düşecek? En konut kredisi faiz oranları 31 Ekim!

"YÜZDE 400 ARTTI"

A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kast konut kredisi faiz oranlarının kamu bankalarında 0,99'a düşmesiyle ev satışlarının Eylül ayında yüzde 400 arttığını söyledi. Kast, "Satışlar patladı. İpotekli ev satışları Eylül ayında yüzde 400 artarak rekor kırdı. Faizin düşmesiyle Kasım ve Aralık'ta yeni rekorlar gelecektir" dedi.

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