3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları
3600 ek gösterge düzenlemesi heyecanla bekleniyor. 1.6 milyon kişiyi doğrudan etkileyen 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yaptığı açıklamada, konuya pozitif baktılarını belirtti. Çalışmaların sürdüğü 3600 ek göstergenin ilk aşamada polisleri, öğretmenleri, din görevlilerini ve hemşireleri kapsaması bekleniyor. 250 bin kişi ikramiye artışı nedeniyle emeklilik dilekçesini bekletiyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.10.2019 16:10Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 16:13