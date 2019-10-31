31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge düzenlemesi heyecanla bekleniyor. 1.6 milyon kişiyi doğrudan etkileyen 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yaptığı açıklamada, konuya pozitif baktılarını belirtti. Çalışmaların sürdüğü 3600 ek göstergenin ilk aşamada polisleri, öğretmenleri, din görevlilerini ve hemşireleri kapsaması bekleniyor. 250 bin kişi ikramiye artışı nedeniyle emeklilik dilekçesini bekletiyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 16:13
  • 1
  • 17
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge 1,6 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Polisler, hemşireler, öğretmenler, din görevlileri için yapılması beklenen düzenleme ile maaşlar ve ikramiyelerde büyük artışlar yaşanacak. 250 bin memur, 3600 ek gösterge düzenlemesi nedeniyle emeklilik dilekçesini bekletiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz" diyerek hükümetin bakış açısını aktarmış, düzenlemeye yeşil ışık yakmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, yerel seçimler öncesi konuya öncelik verilmesi talimatını vermiş, 3600 ek göstergenin memurlara sunulması gerektiğini ifade etmişti. 3600 ek gösterge gündeminin yeniden ısınmasıyla maaşlarda ve ikramiyelerde yaşanacak artışlar merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge maaşları ve ikramiyeleri nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

  • 2
  • 17
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

AYLIKLAR 740 TL'YE KADAR ARTACAK

Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

  • 3
  • 17
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

  • 4
  • 17
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

İKRAMİYELERİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 17
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ