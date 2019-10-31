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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

Kredi faizlerinde düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası son 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Yüzde 24 seviyesindeki faiz yüzde 14'e gerilerken, bankalardaki kredi faiz oranları da sert şekilde geriledi. Temmuz ayında yüzde 2'yi geçen faizler kamu bankalarında yüzde 1'in altına çekilirken, özel bankalarda da 1,10 seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından bankaların yeni adımlarını bekliyor. Özellikle konut alımı yapmayı planlayan vatandaşlar özel bankalar ve kamu bankalarını yakından izliyor. Sıfır araç alımı yapacak olan vatandaşlar ise taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Uzmanlar faizlerin biraz daha düşebileceğini belirtirken, oranların oldukça makul seviyelere çekildiğini de bildiriyor. Peki, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 12:20
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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözler bankalara çevrildi. İNG Bank konut kredisi faizini 1,09'a indirirken, TEB'den de bir adım geldi. Şimdi kamu bankaları ve diğer özel bankaların atacağı adımlar bekleniyor. Gözlerin çevrildiği kamu bankalarında faizlerin 0,99'un altına düşebileceği belirtiliyor. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde ise daha fazla hareketlilik söz konusu. Birçok banka taşıt ve ihtiyaç kredisi oranlarını indirmeye başladı. Peki, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

Türkiye Ekonomi Bankası, faiz oranları ile özel bankalar arasında öne çıkmaya başladı. Uygun ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi veren TEB, birçok bankadan daha uygun kredi koşulları ile göze çarpıyor. TEB, son faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranını 1,10 olarak güncelledi. İşte TEB'in güncel faiz oranları...

İHTİYAÇ KREDİSİ ORANI: 15 BİN TL 36 AY VADE 1.18 FAİZ

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: 100 BİN TL 120 AY VADE 1,10 FAİZ

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI: 40 BİN TL 60 AY VADE 1.25 FAİZ

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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

TÜRKİYE FİNANS BANKASI KAR ORANINI DÜŞÜRDÜ

Kar oranı ile kredi veren bankalardan olan Türkiye Finans da indirime gitti. Konut alımlarında 1,12 kar oranı uygulayan banka son indirimin ardından 1,08 orana kadar çekildi. Böylece katılım bankaları arasında Kuveyt Türk'ün ardından en düşük oranı sunan banka pozisyonuna yerleşti.

KONUT KREDİSİ: 1,08

TAŞIT KREDİSİ: 1,12

İHTİYAÇ KREDİSİ: 1,25

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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

ALBARAKA KREDİ KAR ORANLARI

Konut kredisi : 1,09

İhtiyaç kredisi : 1.15

Taşıt kredisi: 1,13

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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

KUVEYT TÜRK KREDİ KAR ORANLARI

Konut kredisi : 1,07

İhtiyaç kredisi : 1.37

Sıfır araç satışında kredi : 1,17