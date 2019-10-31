Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar?

Kredi faizlerinde düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası son 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Yüzde 24 seviyesindeki faiz yüzde 14'e gerilerken, bankalardaki kredi faiz oranları da sert şekilde geriledi. Temmuz ayında yüzde 2'yi geçen faizler kamu bankalarında yüzde 1'in altına çekilirken, özel bankalarda da 1,10 seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından bankaların yeni adımlarını bekliyor. Özellikle konut alımı yapmayı planlayan vatandaşlar özel bankalar ve kamu bankalarını yakından izliyor. Sıfır araç alımı yapacak olan vatandaşlar ise taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Uzmanlar faizlerin biraz daha düşebileceğini belirtirken, oranların oldukça makul seviyelere çekildiğini de bildiriyor. Peki, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, İNG Bank konut kredisi faizi kaç? En uygun kredi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





