Dikkat! Kıdem tazminatınız yanabilir! İşe iade davası nasıl açılır? Kıdem tazminatı şartları nelerdir? İşçi ve işveren arasında en büyük sorun kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade konularında yaşanıyor. Birçok işveren ve işçi tazminat konusunda uzlaşamayınca mahkemelere başvuruyor. Ancak işe iade davaları için arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi. İşe iade davası için arabulucuya başvurmak için 30 gün süre veriliyor. 30 günde başvurmayanlar haklarından feragat etmiş oluyor. Peki, işe iade davası nasıl açılır? Kıdem tazminatı şartları nelerdir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 13:04
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işe iade ve işçi-işveren arasındaki alacak ve tazminat talebiyle dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale geldi. Arabulucuya gitmeden bu konularda dava açılamaz. Bu kapsamda ücret ve fazla çalışma ücreti, ödenmeyen tatil ücretleri, kullanılmayan yıllık izinler, ihbar ve kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı ile işe iade talebiyle iş mahkemesine dava açmak için gidildiğinde, arabulucuya başvurulup başvurulmadığına bakılıyor. Arabulucuya başvuru, dava açma şartı olarak kabul ediliyor.
İşe iade için arabulucuya 30 gün içinde başvurulması gerekir. Otuz günlük başvuru süresinin ne zaman başladığı konusunda zaman zaman tereddütler yaşanıyor.
İşveren, ihbar tazminatı ödememek için yasal zorunluluk kapsamında belli bir süre önce bildirimde bulunabiliyor. Örneğin 15 Aralık 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Ekim 2019 tarihinde iş akdini feshettiğini bildirebiliyor.
Bazı çalışanlar, fesih bildiriminde yer alan 15 Aralık tarihini, yani fiilen işten çıkartıldıkları tarihi bekleyip arabulucuya başvurduklarında, 30 günlük süreyi kaçırmış oluyorlar. Oysa 30 günlük süre, işverenin iş akdini fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten başlıyor. Örneğimizdeki işçi açısından 30 günlük süre 30 Ekim tarihinde başlar.
ÜCRET VE TAZMİNATTA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ FARKLI
Arabulucuya başvuru için 30 günlük süre sadece işe iade taleplerinde söz konusu. Ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ödenmeyen yıllık izin parası gibi ücret ve tazminat alacaklarıyla ilgili zaman aşımı süresi beş yıl olarak uygulanıyor. Arabulucuya başvuru beş yıllık süre içinde yapılabilir.
Arabulucu sürecinde zaman aşımı durur, hak düşürücü süre işlemez. Arabulucuya başvurulduğu andan son tutanak aşamasına kadar zaman aşımı süresi durur.