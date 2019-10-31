Dikkat! Kıdem tazminatınız yanabilir! İşe iade davası nasıl açılır? Kıdem tazminatı şartları nelerdir?

İşçi ve işveren arasında en büyük sorun kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade konularında yaşanıyor. Birçok işveren ve işçi tazminat konusunda uzlaşamayınca mahkemelere başvuruyor. Ancak işe iade davaları için arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi. İşe iade davası için arabulucuya başvurmak için 30 gün süre veriliyor. 30 günde başvurmayanlar haklarından feragat etmiş oluyor. Peki, işe iade davası nasıl açılır? Kıdem tazminatı şartları nelerdir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





