İŞKUR duyurdu: Katılanlara 100 TL harçlık verilecek! Başvuru şartları açıklandı...

Koronavirüs salgını sürecinde devlet destekleri sürüyor. Zorlu süreçte iş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR meslek kurslarına katılanlara 100 liraya kadar harçlık veriyor ve meslek sahibi yapıyor. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Kurum katılım sağlayan adaylara 100 TL harçlık ödemesi yapılacak. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...