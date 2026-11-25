Yeni yılda uygulanması beklenen üst limitin yanı sıra engellilik oranı, yerlilik şartı, araç kullanım hakkı ve satış kısıtlamasına ilişkin detaylar da merak ediliyor.

Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımında 2027 yılı için yeni üst limit gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle birlikte ÖTV'siz araç alımında uygulanan fiyat sınırının yaklaşık 800 bin lira artması bekleniyor.

Yeniden değerleme oranına göre yapılan güncellemelere değinen Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, "Her yıl yeniden değerleme oranına göre, Cumhurbaşkanının uhdesinde olmak üzere oranlar güncelleniyor. Yeni oranlar da güncellendi. 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olan üst limit, 2027 yılının ocak ayından itibaren 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükseldi. Engelli kardeşlerimiz bu limite kadar araç alabiliyor. Artış oranı yüzde 27,83. Tabii bu, dediğimiz gibi Cumhurbaşkanının uhdesinde" ifadelerini kullandı.

ÖTV muafiyetiyle araç alımında aranan şartlara değinen Karacabey, "Aracın mutlaka yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Bu şart, yerli üretimi desteklemek için uygulanıyor. Bireylerin yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip olması, yani doktor raporunda belirtilen engellilik oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerekiyor" dedi.

ÖTV'SİZ ARAÇLARDA SATIŞ VE KULLANIM ŞARTLARI

Satış kısıtlaması ve araç kullanım hakkına da dikkat çeken Karacabey, "Satın aldığınız aracı 10 yıl boyunca satamıyorsunuz. ÖTV muafiyetiyle alındığı için 10 yıl kullanma şartı bulunuyor. Bir de aracı birinci derece akrabalar kullanabiliyor. Aracı herhangi birine verip kullandıramıyorsunuz çünkü bunlar ruhsatta yazılı oluyor. Kanunda da bu husus özellikle belirtiliyor" diye konuştu.

Karacabey'in aktardıklarına göre ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların vergisiz satış süresi ile yeniden ÖTV muafiyetli araç satın alma süresi birbirinden farklılık gösteriyor. Araçlar, ilk alımdan itibaren 5 yılın ardından ÖTV ödenmeden satılabiliyor. Ancak yeniden ÖTV muafiyetli araç satın alınabilmesi için 10 yıllık sürenin dolması gerekiyor.