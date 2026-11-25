Merkez Bankası’ndan 3 yıl sonra bir ilk! Kredi kartı faizleri düştü: İşte milyonları ilgilendiren yeni oranlar
Merkez Bankası, 2023 yılından bu yana ilk kez kredi kartı faizlerinde indirime gitti. 1 Aralık 2026'dan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle kredi kartı, nakit avans, KMH ve yabancı para cinsinden kart işlemlerinde akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Yeni oranlar milyonlarca kart sahibini nasıl etkileyecek? İşte tüm ayrıntılar...
Merkez Bankası, 2023 yılından bu yana yani üç yıl gibi bir süredir ilk kez kredi kartı faizlerinde indirime gitti. 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere kredi kartlarında, nakit çekimlerde, KMH'larda ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde akdi faiz ve gecikme faiz oranları düşürüldü.
Milyonlarca kart sahibini yakından ilgilendiren düzenlemenin tüm ayrıntılarını ve yeni oranları A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç ile masaya yatırdı.
ÜÇ YIL SONRA GELEN İNDİRİM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemenin kapsamına dikkat çeken Mali Müşavir Mustafa Genç, "Hepimizin cebinde bir ve birden fazla kredi kartı gerçeği var. Merkez Bankası 2023 yılından beri yani 3 yıl gibi bir süredir faiz indirimi yapmıyordu. 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere uygulanacak akdi faiz indirimleri ve gecikme faizi indirimleri söz konusu. Kredi kartlarında, nakit çekimlerde, KMH'larda, yabancı kredi kartlarında olmak üzere indirimler söz konusu" sözleriyle aktardı. Genç ayrıca oranların yürürlük tarihine ilişkin, "Yürürlük tarihi 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak bu oranlar" bilgisini paylaştı.
REFERANS FAİZ ORANI YÜZDE 3,11'DEN YÜZDE 2,94'E İNDİ
Yeni düzenleme ile birlikte işlem dönem borcu kategorisindeki referans faiz oranının da aşağı çekildiğini belirten Mali Müşavir Mustafa Genç, "İşlem dönem borcu kategorisinde referans faiz oranı yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e indi. Yeni akdi faiz bu oldu" ifadelerini kullandı.
DÖNEM BORCUNA GÖRE YENİ AKDİ VE GECİKME FAİZ ORANLARI
Dönem borcu tutarına göre kademeli olarak belirlenen yeni kredi kartı faiz oranlarını tek tek sıralayan Mali Müşavir Mustafa Genç, "30 bin lira altı dönem borcu ise 3,25'ten 3,08'e indi, gecikme faizi ise 3,55'ten 3,38'e inmiş oldu. 30 bin ile 180 bin lira arası borçta ise 3,75 akdi faiz 3,58'e inmiş oldu, gecikme faizi eski tutar 4,5'ten 3,88'e inmiş oldu" şeklinde konuştu. Yüksek tutarlı borçlar ve şirket kartlarındaki değişimi de aktaran Genç, "180 bin lira üzeri borç ve kurumsal kartlarda ise yani şirket kartlarında ise 4,25 olan akdi faiz 4,08'e indi. 4,55 olan eski gecikme faizi 4,38'e inmiş oldu" sözleriyle aktardı.
NAKİT AVANS, KMH VE YABANCI PARA KARTLARDA SON DURUM
Düzenlemenin sadece alışveriş borçlarıyla sınırlı kalmadığını, nakit avans ve kredili mevduat hesaplarını (KMH) da kapsadığını vurgulayan Mali Müşavir Mustafa Genç, "Nakit avans ve kredili mevduat hesapları işlemlerinde ise eski akdi faiz 4,25 idi, 4,08'e indi. 4,55 olan eski gecikme faiz oranı ise 4,38'e inmiş oldu" ifadelerini kullandı. Döviz cinsinden yapılan işlemlerdeki oranlara da değinen Genç, "Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde ise yüzde 2,98 olan akdi faiz 2,86'ya indi. 3,28 olan gecikme faizi 3,16'ya inmiş oldu" bilgilerini paylaştı.