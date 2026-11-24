Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar yakınlarındaki Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı. Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını belirten Bayraktar, yeni keşiflerle 2027'de günlük yurt içi üretimin 160 bin varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin petrol üretimini artırmaya yönelik yürütülen arama çalışmalarında yeni bir keşfe imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda yeni petrol rezervinin detaylarını paylaştı.

Gabar yakınlarındaki Gaziler ve Çardaklı sahalarında yeni petrol rezervi keşfedildi. İKİ SAHADA 135 MİLYON VARİLLİK PETROL KEŞFİ Gabar'daki günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını belirten Bayraktar, "Ülkemizin petrol üretimini artırmak için yürüttüğümüz yeni aramalar neticesinde Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik" dedi.

Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını açıkladı. EKONOMİYE YILLIK 5,6 MİLYAR DOLARLIK KATKI HEDEFİ Yeni keşiflerin petrol üretimine sağlayacağı katkıya dikkat çeken Bayraktar, 2027 yılına ilişkin hedefi de açıkladı. Bayraktar, "Bu keşiflerle günlük yurt içi üretimimizi 2027'de 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.