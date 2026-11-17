HAYAL KIRIKLIĞI

Tekstilden elektroniğe kadar pek çok kategoride benzer bir tablo yaşandı. Eski sezon ve stok fazlası ürünlerde yüksek indirimler görülürken, yeni sezon ve güncel ürünlerde indirim oranları yüzde 10 seviyesini aşmadı. Böylece kampanyalarda açıklanan yüksek oranlarla tüketicinin alışverişte karşılaştığı gerçek indirim arasında önemli bir fark oluştu.

BAKANLIK DENETİMİ ETKİLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve cezai yaptırımları, yıllardır kasım ayı kampanyalarının en güçlü satış argümanı olarak kullanılan yüksek indirim oranlarının sorgulanmasına neden oldu.

Bu yılın tablosu, indirim etiketiyle sunulan her kampanyanın tüketici açısından gerçek bir fırsat anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi.