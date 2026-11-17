Etiket oyunu bitince indirimler eridi! Ceza korkusu "Kasım" balonunu patlattı
Her yıl büyük vaatlerle başlatılan kasım ayı indirim kampanyaları, Ticaret Bakanlığı'nın sahte etiketlere ve yanıltıcı reklam oyunlarına karşı başlattığı sıkı denetimlerle duvara tosladı. Geçmiş yıllarda fiyatları önce şişirip ardından indirim adı altında vatandaşa sunan şirketler, bu kez ceza korkusuyla gerçek oranları yansıtmak zorunda kalınca indirimler yüzde 1 seviyesine kadar geriledi.
Kasım ayı boyunca alışverişin en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkan indirim kampanyaları, bu yıl tüketicinin beklentisini karşılayamadı. Geçmiş yıllarda yüzde 50, yüzde 70, hatta yüzde 80'lere ulaşan indirim duyurularıyla öne çıkan markalar, bu kez daha sınırlı oranlarla kampanyaya çıktı.
Ticaret Bakanlığı'nın yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırması ve uyguladığı cezalar, kampanyaların seyrini de değiştirdi.
VATANDAŞ TEPKİLİ!
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre bu yılın kasım kampanyalarında en çok dikkat çeken detaylardan biri yüzde 1'lik indirimler oldu. Bazı markaların ürünlerinde uyguladığı sembolik indirimler tüketicinin tepkisini çekti.
Sosyal medyada yüzde 1 indirim oranlarını gören vatandaşlar, "Yüzde 1 indirim yaparak bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. İndirim beklentisiyle alışveriş dönemini bekleyen tüketiciler, karşılaştıkları oranlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.
YÜZDE 60'A VARAN ESKİ SEZON
Markaların yüzde 60'a varan indirim duyuruları ise kampanyaların en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Ancak yüksek oranlı indirimlerin önemli bölümünün 3-4 sezon öncesinden kalan ürünlerde uygulandığı görüldü. Markalar, depolarında bekleyen eski sezon stoklarını eritmek için yüksek indirim oranlarına başvururken, güncel sezon ürünlerinde aynı tablo ortaya çıkmadı.