Gram altında ralli beklentisi! İslam Memiş'ten 2027 öncesi yatırımcılara net mesaj
Altın fiyatlarında Fed'in faiz artışı beklentileriyle birlikte sert düşüş kaydedildi. Piyasalardaki son durumu A Haber'de değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram ve çeyrek altındaki bir yıllık fiyat değişimini açıkladı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini hatırlatan Memiş, "Bu geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz" dedi.
Küresel piyasalarda güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Fed'in 18 Kasım'da yayımlanan toplantı tutanaklarının ardından satışların hız kazanmasıyla ons altın 3 bin 700 doların altına geriledi. Gram altın da 6 bin TL eşiğinin altını test etti. Yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, altın fiyatlarında yeni alım fırsatlarının oluşup oluşmadığına odaklandı. Altın piyasalarındaki son durumu, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
ALTIN SON 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Fed tutanaklarının ardından artan satış baskısıyla ons altın 3 bin 693 dolara kadar geriledi. Böylece değerli metal, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ons altındaki sert düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 5 bin 993,29 TL'ye kadar gerileyerek kritik 6 bin TL eşiğinin altını gördü. Bu seviyenin ardından yeniden yükselişe geçen gram altın, 6 bin 50 TL'nin üzerine çıktı.
FED TUTANAKLARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?
Altın fiyatlarındaki düşüşte Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının 18 Kasım'da yayımlanan tutanakları etkili oldu.
Tutanaklara göre, toplantıya katılan yetkililerin neredeyse tamamı enflasyonun yüzde 2 hedefine döndürülmesi için ilave faiz artışlarının gerekli olabileceğini değerlendirdi. Fed, ekim ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmuştu.
İki Fed yetkilisi ise enflasyon verilerinin olumsuz gelmesi durumunda aralık ayında 25 baz puanın üzerinde faiz artışının değerlendirilebileceğini belirtti. Ancak bu değerlendirmeler, faiz artışına ilişkin kesinleşmiş bir karar anlamına gelmiyor. Tutanakların ardından para piyasalarında, aralık ayından başlayarak dört toplantının üçünde faiz artırılabileceği ihtimali güç kazandı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyonla mücadelede daha agresif adımlar atılması gerektiğine yönelik açıklaması da sıkı para politikası beklentilerini destekledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti.
Fed yetkililerinden gelen mesajlar, ABD dolarını ve tahvil getirilerini destekledi. Dolar endeksinin 104 seviyesine yaklaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesi de faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı artırdı. Jeopolitik gerilimlerin güvenli liman talebine sağladığı destek ise satışların önüne geçemedi.
ALTINDA TARİHİ ZİRVE SONRASI SERT DÜŞÜŞ
Altın fiyatlarındaki son durumu paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ons altın tarafında ocak ayında görülen tarihi zirve 5 bin 600 dolar seviyesiydi. Gram altın tarafında ise 8 bin 157 lira seviyesindeydi. Bu tarihi zirveleri referans aldığımız zaman ons altında yüzde 32 civarında, gram altında ise yüzde 26 civarında bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Ancak yıl içinde zikzaklar yaşandı. Mesela haziran ayında gram altın 5 bin 950 lira ile en dip seviyesini gördü. Ağustos ayında tekrar 7 bin 249 lira seviyesine yükseldi. Bugüne baktığımız zaman ise şu anda karşımızda 6 bin 150 lira seviyesinde bir gram altın var" ifadelerini kullandı.
FED İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ
Altın fiyatlarındaki belirsizliğe ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Savaşın beraberinde getirdiği bir belirsizlik var. Bununla birlikte piyasada manipülasyon da var. Büyük bir ihtimalle ABD Merkez Bankası Fed, hem aralık ayında hem de mart ayında 25'er baz puan olmak üzere toplam 50 baz puanlık faiz artırımı yapacak. Piyasalar bu faiz artırımlarını şimdiden fiyatlamaya başladı" sözleriyle piyasalardaki gelişmeleri aktardı.