1 MİLYON LİRALIK ALTIN YATIRIMININ BUGÜNKÜ DEĞERİ NE KADAR? Gram altının tarihi zirvesinden alım yapan yatırımcıların karşı karşıya kaldığı kaybı örnek üzerinden açıklayan İslam Memiş, "Şimdi 1 milyon TL'si olan bir vatandaşı düşünelim. Ocak sonunda görülen zirve seviyesi olan 8 bin 157 lirayı referans aldığımız zaman, o günün şartlarında altın alan bir vatandaşın bugün 6 bin 100 liradan bozdurması halinde zarar ettiğini gözlemliyoruz. Yani 1 milyon TL ile 8 bin 157 liradan alınan altın, 122,59 grama tekabül ediyor. Bu altın 6 bin 100 liradan bozdurulduğu zaman da vatandaşın eline 748 bin lira civarında bir para geçiyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA DALGALANMA NE KADAR SÜRECEK? Piyasadaki fiyat hareketlerinin kısa süre içinde değişebildiğine dikkati çeken Memiş, "Ancak şartlar çok çabuk değişiyor. İki hafta önce daha yüksek bir rakam vardı. İki hafta sonra bu rakam değişebiliyor. Yine iki hafta sonra karşımıza farklı bir rakam çıkabiliyor. Bu dengesizlik devam ediyor. O yüzden yılın son haftasında, yani aralık ayının son haftasında bu hesaplamalar kendini biraz daha net gösterecektir" ifadelerini kullandı. YARGITAY'DAN MİLYONLARI İLGİLENDİREN EMEKLİLİK KARARI!

GRAM ALTINDA SON İKİ HAFTADIR BASKI DEVAM EDİYOR Altının kısa vadeli performansına da değinen Memiş, "İki hafta öncesine baktığımız zaman gram altının getirisi yüzde 13 civarındaydı. Son iki haftadır baskılanma devam ediyor. Bugün negatif yönde olan getiriler, iki hafta sonra artıya dönebilir. O yüzden altın bize ne diyor? Ben uzun vadeli bir yatırım aracıyım. Uzun vadeli bir planlama yapın. Altın, uzun vadeli bir koruma aracıdır" sözleriyle yatırımcıların uzun vadeli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

GRAM VE ÇEYREK ALTININ BİR YILLIK DEĞİŞİMİ Gram ve çeyrek altındaki bir yıllık fiyat değişimini açıklayan İslam Memiş, "Gram altının TL fiyatı geçen yıl bugün, yani 19 Kasım 2025 tarihinde 5 bin 772 lira seviyesindeymiş. Bugün ise 6 bin 150 lira seviyesinde. Bugüne baktığımız zaman, gram altının geçen yılki 5 bin 772 liralık fiyatını düşündüğümüzde çeyrek altının da geçen yıl bugün 9 bin 466 lira olduğunu görüyoruz. Bugün ise çeyrek altın 10 bin 86 lira seviyesinde. Dolayısıyla burada aslında yıllık bazda bir zarar olmadığını, ancak aylık bazda bu belirsizlik nedeniyle fiyatlarda bir geri çekilme yaşandığını gözlemliyoruz. Fakat bu hesabı iki hafta sonra yaptığımız zaman karşımıza farklı bir sonuç çıkabilir. Buradan çıkarılacak sonuç, yatırımcıların kısa vadeye değil, uzun vadeye odaklanması gerektiğidir" ifadelerini kullandı.